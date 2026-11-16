En esta noticia Paso a paso, cómo invertir

Años después de revolucionar la industria de fondos comunes de inversión, Mercado Pago amplía su oferta de productos de inversión y comienza a ofrecer Cedear a sus usuarios. El primero que podrán negociar será el S&P 500, que brinda exposición a las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos.

El lanzamiento podría ser el puntapié inicial para miles de inversores en el mercado de capitales.

El instrumento se suma a partir de este lunes a la sección de Inversiones de la cuenta digital. Con el objetivo de ofrecer a los usuarios nuevas alternativas para diversificar y hacer crecer sus ahorros, podrán invertir en pesos y cobrar los dividendos en dólares.

Antes de invertir en el Cedear, los usuarios deberán completar su perfil de inversor con preguntas sobre su experiencia, qué porcentaje de sus ahorros planean invertir, sus objetivos y plazos. Esta evaluación les permitirá conocer su tolerancia al riesgo y contar con más información para analizar si este instrumento se ajusta a sus objetivos y expectativas.

“Está pensado para aquellas personas que quieren dar un paso más en el mundo de las inversiones. Es una opción para aquellos que quieren invertir su dinero a largo plazo y diversificar sus ahorros en varias compañías grandes de Estados Unidos, a través de un solo instrumento”, explicaron fuentes de la compañía.

En la actualidad, los usuarios de Mercado Pago podían invertir en cuatro fondos comunes de inversión (tres en pesos y uno en moneda extranjera): el money market Mercado Fondo, MP Ahorro, MP Empresas Argentinas, y IAM Retorno Dólares.

De manera progresiva, el Cedear estará disponible para las personas mayores de 18 años.

Pese a contar con licencia propia de ALyC, Mercado Pago ofrecerá la operatoria de compra y venta de estos títulos mediante BIND Inversiones.

Mercado Pago amplía sus productos de inversión. Fuente: Mercado Pago

Paso a paso, cómo invertir

Ingresar a la sección “Inversiones” de la app y hacer clic en “Empresas de EEUU (S&P 500)”.

Completar el perfil de inversor respondiendo algunas preguntas sobre experiencia, objetivos, plazo y porcentaje de ahorros que se desea invertir.

Elegir el monto que se desea invertir y confirmar la operación.

En 24 horas hábiles se acredita la operación. Si la compra o la venta se solicita después de las 16:50 hs, se programará para que ingrese al mercado al siguiente día hábil y se acreditará el dinero al segundo día hábil.