El comercio se cuelga de fiestas ajenas para vender. El Black Friday nació como el viernes posterior al Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, y el Cyber Monday fue la revancha online para los que no querían hacer la cola: comprar desde casa el lunes siguiente. Argentina adoptó las dos fechas sin pedir permiso, como adoptó Halloween y el Día de San Valentín.

Pero esta vez el dato de noviembre no está en las fechas de descuento. Está en algo más silencioso y más de fondo: la manera en que, cada vez más, los argentinos compramos del otro lado del mundo sin levantarnos del sillón. Y ahí hay una historia que vale mucho más que cualquier oferta web.

Los números del courier —esos paquetes que llegan por DHL, FedEx o el correo— son contundentes. En 2025 los argentinos compramos por esa vía u$s 894 millones. Y en lo que va de 2026 la ola no paró: entre enero y septiembre ya se gastaron u$s 960 millones , un 59,5% más que en el mismo tramo del año anterior. Dicho de otro modo, en nueve meses superamos todo lo del año pasado. El dato lo publica el INDEC en su informe de comercio exterior, donde los envíos postales figuran como si fueran un producto más.

Crecen las importaciones vía courier de productos fabricados en China Maxx-Studio

Para dimensionar el cambio conviene mirarlo largo. Cuando se publicó mi libro Comercio exterior para no especialistas, las compras online al exterior eran “insignificantes”: menos del 0,2% de lo que el país importaba en 2013 . En 2025 ya eran el 1,2% de los u$s 75.791 millones importados, y en 2026 trepan al 1,7%. Siguen siendo una porción chica de la torta, pero su peso se multiplicó por más de seis. Y el hábito se masificó: casi la mitad de quienes compran online en el país compró afuera en 2025, contra el 37% de un año antes. El “me lo mando a traer” dejó de ser cosa de iniciados.

Una puerta se abre mientras otra se cierra

Hay, además, un contraste que casi nadie está contando. Mientras los argentinos descubríamos el placer de comprar afuera, el mundo empezó a cerrar esa misma puerta. Estados Unidos tenía una exención para los paquetes de hasta u$s 800 —el famoso “de minimis”— que permitía que entraran sin trámite ni impuestos. Ese régimen pasó de 139 millones de paquetes en 2015 a más de 1.360 millones en 2024, empujado por plataformas como Shein y Temu. Pues bien: desde agosto de 2025 esa exención quedó suspendida para todos los países. La primera economía del planeta cerró la ventanilla.

Argentina hizo exactamente lo contrario. Subió el tope del courier a u$s 3.000, sumó una franquicia de u$s 400 por envío —sin arancel ni tasa de estadística, aunque sí con IVA— y en 2026 la extendió también al correo, que hasta hace poco tenía una franquicia de apenas u$s 50. Hoy courier y correo juegan con las mismas reglas: u$s 400 por envío, hasta cinco envíos al año. Dos países, la misma puerta, caminando en sentidos opuestos. No es un detalle: es una definición de política comercial.

Una contracara para seguir de cerca

En paralelo a esta apertura creció la preocupación por el contrabando, y conviene acusar recibo. La cifra que circula por los medios —“el Estado pierde u$s 3000 millones”— es un redondeo de los u$s 2855 millones estimados para 2026 por la consultora privada MAP Latam y difundidos por una cámara empresaria. Sirve como orden de magnitud, aunque hay que tomarla con pinzas: la elabora un privado con datos de sectores interesados y no hay una cifra oficial que la contraste, porque la Aduana no publica indicadores de resultados. Es, por ahora, un tema abierto: habrá que seguir si, a medida que crece el volumen de paquetes, los controles acompañan o quedan atrás . Lo dejamos anotado.

¿Fin de la fiebre o algo más de fondo?

Y acá vuelvo al dato que, para mí, es el más interesante y que la foto anual esconde: la velocidad. El courier venía creciendo a un ritmo furioso —en abril de 2026 todavía marcaba subas interanuales del 135,9%— y después se desinfló mes a mes hasta quedar, en septiembre, en apenas 2,8%, como muestra el gráfico. En niveles la compra sigue alta (el pico fue junio, con u$s 125 millones), pero la pendiente del crecimiento se dio vuelta. Y hay un detalle de cronología que llama la atención: la última gran flexibilización —el Decreto 604/2026 y las resoluciones de ARCA que igualaron courier y correo— llegó en julio, justo en el mes en que la curva termina de desplomarse. Abrir más la puerta, por ahora, no volvió a acelerar la entrada.

Quien compró en el exterior o en plataformas como Shein o Temu en los últimos seis meses vota a Milei

Conviene entender por qué, sin exagerar. Una parte mayoritaria de esos números de tres dígitos era un efecto óptico: en 2026 el nivel se mantiene alto, pero como en 2025 la compra había trepado sin freno desde el piso que dejaron las restricciones de 2024, la comparación interanual tenía cada vez menos aire. En ese sentido, la fiebre estaba condenada a ceder. La pregunta interesante es qué hay debajo.