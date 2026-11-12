La iniciativa permitiría modificar la ubicación de los faros delanteros y establecer nuevas condiciones para vehículos autónomos.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) presentó un proyecto para actualizar las normas federales que regulan la iluminación de los vehículos en Estados Unidos. La iniciativa contempla cambios en la disposición vertical de las luces altas y bajas, los controles de señalización y la incorporación de nuevas luces para identificar vehículos autónomos.

La propuesta todavía no está aprobada. El organismo abrió un período de consulta pública para recibir observaciones antes de decidir si modifica los Estándares Federales de Seguridad para Vehículos Motorizados, particularmente el FMVSS 108.

¿Qué cambios propone la NHTSA?

La NHTSA propone modificar el estándar federal FMVSS 108, que establece los requisitos de seguridad para las luces, los dispositivos reflectantes y otros equipos de iluminación vehicular.

Entre los principales cambios se encuentran:

Ubicación de las luces altas y bajas: eliminar la exigencia de que las luces bajas estén ubicadas por encima de las altas cuando los faros se instalan en disposición vertical. Esto daría mayor libertad a los fabricantes para diseñar sus vehículos.

Pruebas de voltaje: actualizar los requisitos de evaluación de los faros integrales y eliminar la obligación de utilizar 12,8 voltios como referencia. Los faros reemplazables y sellados conservarían ese parámetro.

Controles de giro y luces altas: adaptar las exigencias de accionamiento manual para los vehículos que funcionan exclusivamente mediante sistemas automatizados.

Indicadores del tablero: limitar determinados requisitos de las señales luminosas de giro y luces altas a los vehículos que cuentan con controles de conducción manuales.

Luces para vehículos autónomos: permitir, de manera opcional, la incorporación de luces identificadoras de color cian para advertir a otros usuarios de la vía que el sistema de conducción automatizada está operando.

La agencia sostiene que estos cambios permitirían modernizar los requisitos técnicos sin reducir los estándares de seguridad vial .

La ley que podría modificar la forma de conducir y cambiar la disposición vertical de las luces altas y bajas ChatGPT | El Cronista USA

¿Qué vehículos quedarían alcanzados si se aprueba esta norma?

El estándar FMVSS 108 comprende distintas categorías de vehículos que circulan en Estados Unidos:

Automóviles de pasajeros.

Vehículos multipropósito.

Camionetas y camiones.

Autobuses.

Remolques.

Motocicletas.

No obstante, no todas las modificaciones se aplicarían de la misma manera.

La flexibilización de los controles manuales y la incorporación de luces identificadoras cian están destinadas específicamente a vehículos equipados con sistemas de conducción automatizada (ADS) que no tienen volante ni pedales de conducción manual.

Por otro lado, la eliminación de las restricciones sobre la disposición vertical de los faros y la actualización de las pruebas de voltaje podrían beneficiar a fabricantes de vehículos de distintas categorías alcanzadas por el estándar.

¿Hasta cuándo tendrán tiempo para definir esta norma?

La NHTSA estableció el 25 de noviembre de 2026 como fecha límite para recibir comentarios públicos sobre la iniciativa.

Una vez finalizado el período de consulta, el organismo deberá evaluar las presentaciones antes de decidir si avanza con la modificación definitiva del estándar FMVSS 108.