Por orden de la Ley 12.276, podrán multar a quienes poden los árboles de las veredas sin autorización en la provincia de Buenos Aires.

La poda de los árboles ubicados en las veredas de la provincia de Buenos Aires está regulada por la Ley 12.276, que establece una serie de restricciones para proteger el arbolado público.

La normativa prohíbe que los particulares realicen cortes, extracciones o cualquier intervención que pueda perjudicar a los ejemplares sin la intervención de las autoridades competentes.

La legislación también contempla sanciones económicas para quienes incumplan estas disposiciones.

El control está a cargo de los municipios, que deben contar con un área específica para supervisar el mantenimiento y la conservación de los árboles de calles, veredas y espacios públicos.

Qué dice la Ley 12.276 sobre la poda de árboles en las veredas

El artículo 1 de la Ley 12.276 define como arbolado público a las especies arbóreas y arbustivas instaladas en lugares urbanos o rurales, municipales y provinciales, que estén destinadas al uso público.

Esto incluye los ejemplares ubicados en las veredas, independientemente de quién los haya plantado y de cuándo se realizó la plantación.

Por su parte, el artículo 3 establece la prohibición de extraer, podar, talar o dañar los árboles del espacio público. También contempla otras acciones que puedan perjudicar su desarrollo.

La legislación define la poda como el corte de ramas que se separan definitivamente de la planta madre.

Además, considera daños a la poda de raíces, las heridas, la aplicación de sustancias tóxicas, las quemaduras por fuego y la colocación de elementos extraños que alteren el crecimiento normal de los ejemplares.

De esta manera, los frentistas no pueden decidir por cuenta propia realizar una poda sobre los árboles ubicados frente a sus viviendas.

Qué dice la Ley 12.276 sobre la poda de árboles en las veredas. PORNSAWAN

En qué casos se puede solicitar la poda de un árbol

La Ley 12.276 contempla determinadas situaciones en las que se puede justificar un pedido de poda o erradicación de un ejemplar del arbolado público.

Según el artículo 5, la solicitud puede presentarse cuando:

El árbol presenta decrepitud o un deterioro irreversible.

Cumplió su ciclo biológico.

Existe riesgo de caída o desprendimiento de ramas que puedan ocasionar daños a personas o bienes.

Se trata de especies que no son aptas para el arbolado público en zonas urbanas.

El ejemplar interfiere en obras de apertura o ensanchamiento de calles.

Su inclinación amenaza con provocar una caída o dificulta el tránsito de peatones y vehículos.

Se encuentra fuera de la línea del resto del arbolado.

Sufrió mutilaciones voluntarias o accidentales que impiden su recuperación.

Interfiere u obstaculiza la prestación de un servicio público.

En estos casos, la intervención debe ser evaluada por la autoridad municipal correspondiente. La existencia de alguna de estas circunstancias no habilita automáticamente a los vecinos a podar o retirar el árbol por sus propios medios.

De cuánto son las multas por podar árboles sin autorización

El artículo 12 de la Ley 12.276 establece el mecanismo para aplicar sanciones ante las infracciones a las prohibiciones del artículo 3.

De acuerdo con la normativa, el personal técnico de la dependencia municipal responsable del arbolado público debe constatar la infracción y, mediante un cuerpo de inspectores, labrar el acta correspondiente.

El monto de la sanción queda a cargo de la dependencia municipal responsable del arbolado público , que debe establecer los valores según el grado de agresión que haya sufrido el ejemplar.

Por este motivo, la Ley 12.276 no fija una cifra única de multa para toda la provincia de Buenos Aires. Los importes y las condiciones de aplicación deben consultarse en las normas de cada municipio.