En Argentina, el Código Civil y Comercial de la Nación establece qué ocurre con los bienes de una persona fallecida cuando no existen herederos que acepten la sucesión. En determinadas circunstancias, la herencia puede ser declarada vacante y, una vez finalizado el proceso correspondiente, los bienes deben ser entregados al Estado.

Aunque pueda existir un testamento, la normativa contempla situaciones específicas en las que el Estado termina recibiendo el patrimonio que dejó la persona fallecida . El procedimiento está regulado por los artículos 2441, 2442 y 2443 del Código Civil y Comercial.

Cuándo el Estado puede quedarse con una herencia

La normativa establece que una herencia debe ser declarada vacante cuando no hay herederos aceptantes y el fallecido tampoco distribuyó la totalidad de sus bienes mediante legados.

La declaración puede ser solicitada por cualquier interesado o por el Ministerio Público. Una vez que el juez determina la vacancia, debe designar un curador de los bienes, quien queda encargado de administrar el patrimonio durante el proceso.

Una sucesión puede declararse vacante de herederos. Shutterstock

Esto significa que la existencia de un testamento, por sí sola, no garantiza que los bienes terminen definitivamente en manos de las personas mencionadas en él. Para que los legados tengan efecto, deben cumplirse las condiciones establecidas por la legislación sucesoria.

Qué ocurre con los bienes antes de que pasen al Estado

El curador debe recibir los bienes bajo inventario y encargarse del pago de las deudas y de los legados, siempre con autorización judicial.

Si no existe dinero suficiente dentro de la herencia, el Código establece que los bienes pueden ser tasados y liquidados en la medida necesaria para afrontar esas obligaciones. El curador, además, debe rendir cuentas al Estado o a los Estados que finalmente reciban los bienes.

Por lo tanto, el Estado no recibe automáticamente todos los bienes desde el momento de la muerte. Primero debe desarrollarse el proceso sucesorio y determinarse que efectivamente se configura una herencia vacante.

Cuándo los bienes pasan definitivamente al Estado

Una vez terminada la liquidación, el artículo 2443 establece que el juez debe ordenar la entrega de los bienes al Estado que corresponda.

La norma también contempla qué ocurre si posteriormente aparece una persona que afirma tener derechos hereditarios. En ese caso, debe iniciar una petición de herencia para reclamar judicialmente su condición de heredero. El Código establece que, si su reclamo prospera, debe recibir los bienes en el estado en que se encuentren y considera al Estado como poseedor de buena fe.

Qué pasa si aparece un heredero después

La aparición de un posible heredero después de que la herencia fue entregada al Estado no significa que pierda automáticamente sus derechos. La persona debe demostrar judicialmente su condición de heredero mediante la correspondiente petición de herencia .

El artículo 2310 del Código Civil y Comercial establece que esta acción permite obtener la entrega total o parcial de la herencia sobre la base del reconocimiento de la calidad de heredero.

Por eso, el régimen de herencia vacante busca resolver qué sucede con un patrimonio cuando no existen herederos aceptantes, pero mantiene una vía legal para que quien tenga efectivamente derechos hereditarios pueda reclamarlos posteriormente.