Lo confirmó el artículo 1284: por orden del Código Civil de México, todos los herederos deberán pagar las deudas del familiar fallecido.

El artículo 1284 del Código Civil Federal de México establece cómo responde un heredero por las cargas de una sucesión. La norma indica que quien hereda a título universal debe responder por esas obligaciones, pero solo hasta donde alcance el valor de los bienes que recibe. Por eso, no significa que deba pagar automáticamente las deudas con su dinero o patrimonio personal.

La regla forma parte de las disposiciones sobre herencias y legados. Su aplicación depende de la existencia de una sucesión, de los bienes que integran la masa hereditaria y de la forma en que se distribuyan. La información corresponde a una norma vigente del Código Civil Federal y no a una medida nueva o anunciada recientemente.

Atención: qué dice el artículo 1284 sobre las deudas

El texto legal señala: “El heredero adquiere a título universal y responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda”. En términos simples, el heredero recibe la posición jurídica general del fallecido dentro de la sucesión y debe atender las cargas vinculadas con ella, con el límite del valor de los bienes heredados.

La norma no establece que todos los familiares deban pagar las deudas. La obligación corresponde a quienes tienen la calidad de herederos dentro de la sucesión y queda limitada por la cuantía de los bienes que efectivamente heredan.

Qué significa que el heredero adquiere a título universal

Adquirir a título universal significa que el heredero recibe la herencia como una universalidad jurídica, es decir, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles que forman parte de la sucesión. Esto ocurre sin perjuicio de las reglas del testamento, de la ley y del procedimiento sucesorio.

Mientras no se realiza la división, los herederos tienen derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común. Así lo establece el artículo 1288. La distribución individual de los bienes se concreta después, mediante la partición correspondiente.

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Qué son las cargas de la herencia

Las cargas de la herencia son las obligaciones y gastos que deben atenderse dentro de la sucesión, conforme a la ley y a las circunstancias del caso. Pueden incluir deudas transmisibles del fallecido y gastos relacionados con la propia sucesión. No todas las obligaciones de una persona se transmiten de la misma manera, por lo que es necesario revisar cada situación.

El límite previsto en el artículo 1284 es clave: la responsabilidad no debe superar la cuantía de los bienes heredados. Para conocer el alcance concreto, se deben identificar los bienes, las deudas, los acreedores y las actuaciones realizadas en el juicio sucesorio.

Diferencia entre heredero y legatario

El artículo 1285 establece que el legatario adquiere a título particular. Esto significa que recibe un bien o derecho específico señalado en el testamento y, en principio, no tiene más cargas que las que el testador le haya impuesto expresamente, sin perjuicio de su responsabilidad subsidiaria con los herederos.

El artículo 1286 agrega que, cuando toda la herencia se distribuye en legados, los legatarios son considerados como herederos. Esa situación puede modificar la forma en que se analiza la responsabilidad dentro de la sucesión.

Qué pasa si varios herederos reciben la sucesión

Cuando hay más de un heredero, todos adquieren derechos sobre la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se realiza la división. La forma de cumplir las cargas y repartir los bienes debe definirse dentro del procedimiento sucesorio, con base en la participación que corresponda a cada persona y en el valor de los bienes.

El artículo 1287 también contempla un caso particular: si el autor de la herencia y sus herederos o legatarios mueren en el mismo desastre o día y no es posible saber quién falleció primero, se consideran muertos al mismo tiempo. En ese supuesto, no hay transmisión de la herencia o del legado entre ellos.

Qué deben revisar los herederos antes de aceptar

El testamento , si existe, y las disposiciones aplicables a la sucesión.

La lista de bienes y derechos que integran la masa hereditaria.

Las deudas, cargas y gastos pendientes relacionados con la herencia.

El valor aproximado de los biene s que recibirán.

La asesoría de un notario o abogado cuando existan deudas, conflictos o bienes de alto valor.

Cuándo conviene solicitar asesoría legal

Es recomendable consultar a un profesional cuando hay varios herederos, deudas que superan aparentemente el valor de los bienes, bienes sujetos a crédito, empresas, propiedades en distintos estados o desacuerdos sobre el testamento.

La revisión del expediente permite determinar qué obligaciones forman parte de la herencia y cuáles son los límites de responsabilidad aplicables.