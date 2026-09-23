Mes del Testamento en México: en septiembre el trámite puede conseguirse a mitad de precio en las 32 entidades del país.

Septiembre es, desde 2003, el Mes del Testamento en México: la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano ofrecen honorarios notariales con descuentos de hasta 50% en las 32 entidades del país.

La campaña llega en 2026 a su edición número 24, según confirmó la propia dependencia en un comunicado oficial.

Un testamento público abierto cuesta habitualmente entre 5,000 y 10,000 pesos ante notario en un año regular. Durante septiembre, el trámite puede conseguirse desde alrededor de 2,750 pesos en promedio nacional, de acuerdo con el listado difundido por la Segob.

Cuáles son los documentos básicos para tramitar el testamento

El requisito principal para tramitar el testamento es una identificación oficial vigente con fotografía, ya sea INE o pasaporte. El notario debe conocer al testador o cerciorarse de su identidad antes de iniciar el trámite, y sin ese requisito el documento carece de validez legal.

También se solicita la Clave Única de Registro de Población (CURP) y el acta de nacimiento. En caso de no contar con ella, la copia certificada tiene un costo adicional de 130 pesos, tarifa oficial publicada por la Plataforma Nacional del Registro Civil.

No es necesario llevar las escrituras de las propiedades ni un inventario detallado de los bienes, ya que el testamento puede otorgarse de forma universal, es decir, sobre todos mis bienes presentes y futuros.

Los 6 pasos oficiales del trámite

El Colegio Nacional del Notariado Mexicano resume el proceso en seis pasos:

Visitar la notaría de elección, sin restricción de domicilio o cercanía geográfica. Llevar la identificación oficial. Compartir los datos generales con el notario, incluyendo nombres completos de herederos, albacea (y un sustituto, de ser posible) y, en su caso, tutores de menores. Considerar que, cuando se requieran testigos, será el propio notario quien lo solicite. Cubrir el costo correspondiente, que varía según el estado y la notaría elegida. Expresar la voluntad del testador y heredar a quien decida, quedando el documento con validez jurídica.

En septiembre el trámite del testamento puede conseguirse a mitad de precio en las 32 entidades del país. Gobierno de México

El trámite puede realizarse desde los 16 años, según establecen los códigos civiles estatales. Los testigos ya no son la regla general, solo se requieren dos cuando el testador no sabe o no puede firmar, es sordo o ciego, no sabe leer, o cuando el propio notario lo solicita.

El Gobierno de México no fija una tarifa nacional única, ya que cada entidad negocia su propio arancel preferencial con el colegio de notarios local. Algunos ejemplos:

Ciudad de México: 3,800 pesos, con IVA y aviso de otorgamiento incluidos, vigente durante septiembre y octubre.

Chiapas: desde 1,000 pesos.

Estado de México: 1,500 pesos.

Jalisco: 2,300 pesos.

Puebla: 1,800 pesos.

Nuevo León: 2,500 pesos.

Nayarit: hasta 4,100 pesos.

Existe además una opción más económica a través de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT): el testamento universal básico cuesta 2,199.56 pesos para personas de 16 a 64 años, y baja a 733.19 pesos para adultos mayores de 65 años.

Guanajuato, por su parte, confirmó en un boletín oficial la campaña “Testamento de la Gente”, con un precio especial de 3,500 pesos durante septiembre y octubre, frente a un costo regular de entre 5,000 y 9,000 pesos el resto del año.

Los mexicanos que viven fuera del país pueden además otorgar un testamento público abierto ante representaciones consulares, donde la Ley Federal de Derechos de 2026 contempla un descuento de 50% para este trámite.

La ausencia de un testamento obliga a que la ley decida quién hereda mediante un juicio sucesorio intestamentario, un proceso judicial que puede tardar años y cuyo costo suele superar por mucho lo que cuesta el trámite preventivo durante la campaña. Durante 2025 se otorgaron 145,461 testamentos en el país, de acuerdo con la Secretaría de Gobernación.