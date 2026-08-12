En qué casos se puede hacer esto.

El acceso a la vivienda propia puede concretarse mediante distintas alternativas y no siempre implica comprar una propiedad desde el primer día.

Entre las opciones que pueden aparecer en un contrato se encuentra el leasing inmobiliario, una modalidad que permite utilizar un inmueble durante un período determinado y, bajo ciertas condiciones, acceder posteriormente a su compra.

La principal diferencia con un alquiler tradicional está en que el contrato puede incorporar una opción de compra.

De esta manera, quien ocupa la propiedad no se convierte automáticamente en dueño por pagar durante varios años, sino que obtiene la posibilidad de adquirirla si cumple con las condiciones pactadas y decide ejercer ese derecho.

Cómo funciona el leasing inmobiliario para acceder a una propiedad

El leasing inmobiliario combina el uso de un inmueble con una alternativa de adquisición futura. Durante el período establecido, la persona utiliza la propiedad y abona un canon periódico, cuyo monto y condiciones deben quedar determinados en el contrato.

El leasing inmobiliario es un método para accedera una vivienda.

La operación contempla una opción de compra que puede ejercerse al finalizar el período acordado, de acuerdo con las condiciones establecidas.

Para que el mecanismo sea claro, el contrato debe precisar cuestiones como el precio de la propiedad o la forma de determinarlo, el momento en que puede ejercerse la opción y las condiciones que debe cumplir tanto el inquilino como el propietario .

Por eso, no alcanza simplemente con alquilar una vivienda y permanecer allí durante muchos años ya que el derecho a comprar surge de la opción incluida en el contrato de leasing, y la transferencia de la propiedad se produce cuando se cumplen las condiciones correspondientes y se ejerce la opción de compra.

La diferencia al leasing de un alquiler tradicional

En un alquiler convencional, el pago periódico permite utilizar la vivienda durante el tiempo establecido, pero no genera por sí mismo un derecho a convertirse en propietario.

En el leasing, en cambio, existe una estructura contractual que contempla expresamente la posibilidad de adquirir el inmueble .

Murió la Ley de Alquileres: desde enero los inquilinos pagarán un monto extra (foto: archivo).

Entre las principales características se encuentran:

Uso del inmueble: el usuario puede ocupar la propiedad durante el período acordado.

Canon periódico: se abona un monto establecido en el contrato por el uso del inmueble.

Opción de compra: el contrato contempla la posibilidad de adquirir la propiedad posteriormente.

Condiciones previamente pactadas: deben establecerse el plazo, la forma de ejercer la opción y las condiciones económicas.

Adquisición no automática: pagar el canon durante el contrato no convierte por sí solo al usuario en propietario.

Qué debe revisar el inquilino antes de firmar

Antes de aceptar un leasing inmobiliario, es fundamental analizar con atención todas las condiciones del contrato. La cláusula de opción de compra es uno de los puntos centrales, porque allí deberían quedar definidos los términos que permitirán avanzar con la adquisición de la propiedad.

También conviene verificar qué sucede con los pagos realizados durante el período de uso, qué gastos quedan a cargo de cada parte y cuáles son las condiciones para ejercer la opción .

No todos los contratos necesariamente tendrán las mismas características, por lo que es importante evitar asumir que el funcionamiento será idéntico al de un alquiler tradicional.

Los puntos más importantes del contrato