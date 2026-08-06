La Suprema Corte falló a favor de la propiedad privada y anuló el reglamento que permitía a municipios usar casas sin permiso de sus dueños (foto: archivo).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que el ayuntamiento de Hermosillo actuaba fuera de los márgenes de sus atribuciones legales. En específico, el órgano judicial más alto examinó un reglamento local que, de manera impropia, ampliaba las competencias del municipio en lo que respecta a la posesión y uso de bienes privados.

Con base en este análisis, el tribunal resolvió la nulidad de diversas disposiciones normativas que autorizaban, entre otras acciones, que el gobierno municipal, por intermedio de su sindicatura, tomara posesión de inmuebles y los asignara a servicios públicos o incluso a la ocupación por parte de terceros.

La Suprema Corte falló a favor de la propiedad privada y anuló el reglamento que permitía a municipios usar casas sin permiso de sus dueños (foto: archivo).

Qué resolvió la Suprema Corte sobre las facultades municipales en materia inmobiliaria

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido claramente que los municipios poseen competencias en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y uso de suelo.

Estas atribuciones permiten a los municipios regular el desarrollo de las ciudades, ordenar las construcciones y establecer pautas para el uso adecuado del territorio.

No obstante, el fallo resalta un límite importante: los gobiernos municipales no tienen la facultad de, mediante reglamentos locales, implementar mecanismos que induzcan el control, uso o disfrute de inmuebles privados.

La Máxima Corte resolvió a favor de la propiedad privada e invalidó el reglamento que autorizaba a municipios a utilizar casas sin permiso de sus dueños (foto: archivo).

Esto se fundamenta en que tales acciones inciden directamente en el núcleo del derecho a la propiedad, el cual cuenta con protección a nivel constitucional y no puede ser restringido por normativas administrativas de menor jerarquía.

Declaratoria de abandono: herramienta clave en el ámbito municipal

En contraste, la SCJN aprobó los apartados normativos relacionados con las declaratorias de abandono de inmuebles. De acuerdo con el máximo tribunal, estas regulaciones se encuentran dentro de la esfera administrativa correspondiente a los municipios.

Estas declaratorias facultan a las autoridades locales para identificar propiedades en estado de abandono, con el propósito de abordar problemáticas urbanas como el deterioro, la inseguridad o la utilización ineficiente del suelo.