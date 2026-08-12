Buscan voluntarios para vivir en Río de Janeiro: ofrecen alojamiento, comida gratis y muy pocas horas de trabajo semanales.

Para muchas personas, la posibilidad de vivir en Brasil mientras reducen gastos y suman experiencia internacional resulta una oportunidad difícil de dejar pasar.

En este contexto, una convocatoria para realizar voluntariado en Río de Janeiro, más precisamente en la ciudad de Nova Friburgo , despertó interés entre los buscan viajar por largos períodos sin afrontar altos costos de alojamiento.

La propuesta forma parte de una modalidad cada vez más popular entre viajeros de todo el mundo: intercambiar algunas horas de colaboración diaria por beneficios como hospedaje, comidas y acceso a distintas actividades locales.

Cómo es el voluntariado en Nova Friburgo y qué beneficios ofrece

La búsqueda apunta a personas que quieran colaborar en un alojamiento turístico ubicado en Nova Friburgo, una ciudad serrana del estado de Río de Janeiro conocida por sus paisajes naturales, cascadas y senderos.

La búsqueda apunta a personas que quieran colaborar en un alojamiento turístico ubicado en Nova Friburgo. dabldy

A cambio del trabajo voluntario, los seleccionados recibirán:

Alojamiento gratuito.

Comidas incluidas.

Conexión a internet.

Tiempo libre para recorrer la región.

Intercambio cultural con viajeros de distintos países.

Uno de los aspectos que más llama la atención es la cantidad de horas requeridas. Según la convocatoria, los voluntarios deberán colaborar alrededor de cuatro horas por día, durante algunos días de la semana, lo que deja amplios espacios para conocer el destino y disfrutar de actividades recreativas.

Este tipo de experiencias suele atraer especialmente a jóvenes, estudiantes, trabajadores remotos y personas que buscan permanecer más tiempo en un destino sin realizar un gran desembolso económico.

Qué tareas deben realizar los voluntarios y cómo postularse

Las actividades varían según las necesidades del establecimiento, aunque generalmente están vinculadas con tareas sencillas de apoyo operativo.

Entre las más habituales aparecen:

Recepción de huéspedes.

Atención en áreas comunes.

Colaboración en limpieza y mantenimiento.

Organización de actividades.

Ayuda en jardines y espacios exteriores.

No se exige experiencia previa para la mayoría de los puestos, aunque se valora tener predisposición para trabajar en equipo, responsabilidad y conocimientos básicos de portugués o inglés.

Nova Friburgo se encuentra a unos 140 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y es uno de los destinos más buscados por quienes disfrutan del turismo de naturaleza.

La combinación entre montañas, clima agradable y costos más bajos que los de los grandes centros turísticos convierte a la región en una alternativa atractiva para quienes desean vivir una experiencia diferente en Brasil.

En un momento en el que cada vez más viajeros buscan opciones para recorrer el mundo gastando menos, este tipo de voluntariados aparece como una oportunidad para combinar trabajo, aprendizaje y estadía gratuita en uno de los destinos más visitados de Sudamérica.