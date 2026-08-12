En esta noticia Los tres frentes que pueden condicionar el rumbo del dólar, según Santángelo

El economista Rodolfo Santángelo realizó un análisis detallado sobre la dinámica del dólar e identificó los riesgos cambiarios de cara a 2027. En declaraciones televisivas, el especialista analizó el tercer año de gestión económica con un diagnóstico mixto.

Si bien destacó que la gestión actual logró evitar el “síndrome del tercer año”, advirtió que todavía hay cuestiones pendientes en materia de desinflación y reactivación. “Faltan resultados contundentes”, sostuvo en diálogo por +Perfil.

Para Santángelo, el país atraviesa “una economía media gris”. “Se logró armar dos líneas defensivas para evitar la crisis, que son el superávit fiscal y el superávit comercial. Pero no logra tener resultados contundentes ni en materia de desinflación ni en materia de reactivación”, profundizó.

En materia cambiaria, el economista describió un escenario de “fenomenal oferta y demanda” de divisas. Utilizando una analogía futbolera, comparó la situación con un partido que termina “cinco a cuatro”, donde la oferta exportadora compensa la alta demanda de dólares.

“El agro tiene la mejor cosecha de la historia, el petróleo y la minería aumenta, y cuando se suman todos, resulta que la exportación da más de u$s 100.000 millones por año. Ahora, todavía hay mucha demanda”, señaló.

Rodolfo Santángelo

Los tres frentes que pueden condicionar el rumbo del dólar, según Santángelo

Hacia el 2027, el economista identificó tres pilares que definirán una eventual tensión cambiaria. En primer lugar, mencionó la magnitud de la demanda de la gente.

En ese contexto, advirtió que, independientemente de los ciclos electorales, existe una demanda estructural de aproximadamente “u$s 2000 millones por mes”. A su juicio, esta demanda no solo responde al “riesgo político”, sino también a necesidades operativas de la economía que se han mantenido estables durante el año.

Asimismo, se preguntó si el actual nivel de compra se mantendrá estable o el año próximo si volverá a subir a niveles de “u$s 4.000 o 5.000 millones mensuales”, similar al periodo electoral de 2025.

En paralelo, consideró como factor clave cuánto durará la presión sobre el tipo de cambio. “Demandas de esta magnitud son insoportables. Si la demanda de dólares por razones políticas, económicas o lo que sea, vuelve a los niveles del año pasados, tenemos que volver a llamar a (Tesoro de) Estados Unidos. La duda que tenemos es cuándo empieza (la presión cambiaria) y cuánto dura”, remarcó.

Como tercer factor, Santangelo señaló el nivel dereservas internacionales. Comparó la crisis con un terremoto, donde las reservas actúan como un “edificio antisísmico”. A su juicio, la pregunta fundamental es con cuántos activos líquidos contará el Banco Central para enfrentar el escenario cambiario: “De acá hasta ese cuándo, aprovechá para acumular, comprar y financiar la deuda”.

Finalmente, consideró que sería una estrategia favorable llegar al periodo preelectoral de 2027 con un tipo de cambio que sea “menos atractivo” para aquellos que buscan comprar dólares “por desconfianza o por considerar que la divisa luce barata”.