Por la Ley 26.994, los hijos tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia incluso si el fallecido no dejó nada a su nombre en el testamento.

Tras el fallecimiento de una persona comienza lo que se denomina como proceso sucesorio, en el que un juez define a los herededos, determina todo el patrimonio del fallecido y reparte los bienes, derechos y obligaciones a través de este procedimiento legal.

Uno de los mecanismos más comunes es la utilización del testamento, en el que el causante da detalles de la división de su patrimonio; sin embargo, lo que muchos no saben es que aunque uno de los hijos no esté mencionado en el documento, tiene derecho a reclamar la parte que le corresponde de la herencia .

El Código Civil y Comercial de la Nación, aprobado por la Ley 26.994, reserva una parte del patrimonio que ningún testamento puede tocar. En este contexto, el concepto clave es la legítima.

Qué es la legítima y cuánto les corresponde a los hijos

El artículo 2444 del Código Civil y Comercial de la Nación establece que los descendientes, los ascendientes y el cónyuge son herederos forzosos . Por lo tanto, el fallecido no puede privarlos de su porción legítima ni por testamento ni por donaciones.

Para los descendientes, el artículo 2445 fija esa porción en dos tercios del patrimonio. Entonces, el causante solo dispone libremente del tercio restante, conocido como porción disponible.

Por la Ley 26.994, los hijos tendrán derecho a reclamar su parte de la herencia incluso si el fallecido no dejó nada a su nombre en el testamento

Algunos puntos que conviene tener claros:

La legítima es irrenunciable mientras la sucesión no se abra.

Si hay varios hijos, los dos tercios se reparten en partes iguales entre ellos.

El testador no puede imponer condiciones ni gravámenes sobre esa parte.

Qué acción puede iniciar un hijo que quedó afuera

Los derechos no se activan solos, ya que el heredero debe reclamarlos ante el juez de la sucesión .

La herramienta depende de cada situación:

Acción de entrega de la legítima (art. 2450): corresponde al hijo que no figura en el testamento, llamado legitimario preterido. También la tiene cuando el difunto no deja bienes, pero hizo donaciones en vida.

Acción de complemento (art. 2451): sirve cuando el testamento le dejó algo, pero menos de lo que le corresponde.

Acción de reducción (arts. 2452 y 2453): permite reducir legados y, si no alcanza, donaciones, hasta cubrir la legítima.

En este sentido, el primer paso es consultar con un abogado especialista en sucesiones , que puede estimar la masa hereditaria.

En conclusión, un testamento no alcanza para dejar a un hijo sin su parte, pero ese hijo tiene que reclamarla en la sucesión.