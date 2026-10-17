Juicio sucesorio: qué documentación básica se necesita para empezar, dónde se debe tramitar y cuál es el plazo para aceptar la herencia

Cuando fallece una persona, los bienes que dejó no pasan automáticamente a los herederos. Primero, se debe iniciar un trámite judicial llamado sucesión, el cual conviene hacerlo cuanto antes para evitar conflictos, pérdida de documentos y ordenar el patrimonio de manera más simple.

En este marco, los herederos deberán contar con documentación básica asesorados por un abogado, y saber a qué juzgado dirigirse para iniciar el trámite.

Qué documentación básica se necesita para empezar

Las personas que inician el juicio sucesorio deben contar con la siguiente documentación:

Acta de defunción de la persona fallecida .

Partidas de nacimiento o matrimonio de los herederos.

DNI de los herederos.

Documentación de los bienes, como escrituras de propiedades o títulos de automotores.

Informes registrales en caso de inmuebles.

El abogado debe presentar ante el juzgado estos documentos que acreditarán el vínculo entre el causante y los herederos.

Juicio sucesorio: qué documentación básica se necesita para empezar, dónde se debe tramitar y cuál es el plazo para aceptar la herencia

Dónde se debe tramitar

Según el artículo 2336 del Código Civil y Comercial, el juicio sucesorio corresponde al juzgado del último domicilio del causante. Para fijar ese domicilio, la jurisprudencia se apoya en el acta de defunción .

El artículo señala que la “competencia para entender en el juicio sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante”. Esto quiere decir que el juez de ese juzgado se encargará primero de identificar a los herederos y después de transferir los bienes a sus nombres, según corresponda el caso.

Cuál es el plazo para aceptar la herencia

En primer lugar, cónyuge, hijos y ascendientes son herederos desde el día de la muerte; sin embargo, para que se transfieran los bienes registrables, se necesita la declaratoria judicial de herederos. Hasta ese momento, los bienes como inmuebles o vehículos siguen a nombre del fallecido. Esto quiere decir que, por ejemplo, un auto no puede ser vendido o transferido.

Una vez que fallece el causante, conviene iniciar el juicio sucesorio cuanto antes para ordenar el patrimonio y evitar conflictos a futuro, sobre todo en el plano administrativo. Muchas familias lo postergan por miedo a costos o posibles disputas, pero lo mejor es evitar que pase tanto tiempo.

En este marco, desde que se da la apertura de la sucesión, el heredero tiene derecho de aceptar la herencia hasta 10 años, según el artículo 2288.

En conclusión, lo ideal para cada familia es atravesar el período de duelo y comenzar con la sucesión. Con la documentación necesaria y el asesoramiento de un abogado, se podrá agilizar el inicio de este trámite.