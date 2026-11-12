En CDMX, acumular infracciones puede derivar en la suspensión o cancelación de la licencia de conducir incluso la permanente.

Cruzar un semáforo en rojo puede tener consecuencias que van más allá de una multa para los conductores de la Ciudad de México (CDMX).

El Reglamento de Tránsito establece que esta infracción puede sumar puntos a la licencia de conducir, mientras que la Ley de Movilidad contempla los supuestos en los que las autoridades pueden suspender o cancelar el permiso, es decir que la licencia de conducir puede quedan inhabilitada .

La consecuencia depende de la acumulación de puntos o de la reincidencia en distintas infracciones , conforme a las condiciones previstas en la normativa capitalina.

¿Qué sanción establece el Reglamento de Tránsito por cruzar un semáforo en rojo?

El artículo 10, fracción VI, del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los conductores deben detener su vehículo cuando la luz del semáforo esté en rojo , sin invadir el cruce peatonal ni las áreas de espera para bicicletas o motocicletas.

Quienes incumplan esta disposición pueden recibir una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), además de la quita de tres puntos a la licencia cuando la infracción es levantada por un agente de tránsito. Cuando la falta es captada por sistemas tecnológicos, se sanciona con un punto a la matrícula vehicular, sin descontar puntos de la licencia.

El monto de la multa depende de las sanciones pendientes de pago:

con cero o una pendiente corresponde 10 UMA;

con dos o tres, 15 UMA;

con cuatro o más, 20 UMA.

El artículo 64 contempla un descuento del 50% si se paga dentro de los primeros 30 días.

Si la Secretaría suspende la licencia en dos ocasiones, debe cancelarla definitivamente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo pueden cancelar o suspender la licencia de conducir en CDMX?

La normativa contempla dos mecanismos diferentes que pueden afectar el permiso para manejar . El primero es la cancelación por acumulación de puntos, prevista en el artículo 66 del Reglamento de Tránsito. El segundo es la suspensión por reincidencia, establecida en el artículo 68, fracción I, de la Ley de Movilidad .

En el caso de la cancelación por puntos, la licencia se cancela al acumular 12 puntos. Como cruzar un semáforo en rojo sancionado por un agente suma tres puntos, cuatro infracciones de este tipo pueden alcanzar el límite establecido.

Los puntos vencen un año después de la fecha de la boleta y la reexpedición de la licencia únicamente procede después de tres años. Si el conductor maneja durante ese periodo, el vehículo puede ser remitido al depósito y se aplica una multa de 180 UMA.

Por otra parte, la Ley de Movilidad establece que la Secretaría de Movilidad (Semovi) puede suspender la licencia por un periodo de seis meses a tres años cuando el conductor acumule tres infracciones a la Ley o sus reglamentos en un año.

En este supuesto, cruzar un semáforo en rojo puede constituir una de las tres faltas que activan la medida . Durante la suspensión no procede la reexpedición de la licencia, conforme al artículo 69.

Además, si la Secretaría suspende la licencia en dos ocasiones, debe cancelarla definitivamente, de acuerdo con el artículo 67, fracción IV, de la Ley de Movilidad.

De esta manera, cruzar un semáforo en rojo puede contribuir a la pérdida del permiso para conducir en CDMX, ya sea por la acumulación de puntos o por reincidencia. Sin embargo, la inhabilitación no se produce automáticamente por una sola infracción, sino cuando se actualizan los supuestos establecidos en el Reglamento de Tránsito y la Ley de Movilidad de la capital.