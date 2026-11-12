La Guardia Nacional tiene un margen de intervención amplio en las carreteras y los puentes de jurisdicción federal.

La Guardia Nacional realiza controles vehiculares en las carreteras y puentes de jurisdicción federal para verificar que los conductores cuenten con la documentación obligatoria y cumplan con las disposiciones de tránsito. La medida está contemplada en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, específicamente en sus artículos 85 y 203, que establecen las facultades de revisión y los procedimientos que deben seguir las autoridades ante posibles infracciones.

De acuerdo con estas disposiciones, los agentes pueden detener un vehículo cuando necesiten comprobar el cumplimiento de las normas y solicitar la documentación correspondiente . Durante la inspección, actúan conforme al procedimiento establecido en el reglamento, con el objetivo de verificar la situación del vehículo y determinar si existe alguna irregularidad que pueda constituir una infracción de tránsito.

Guardia Nacional cuenta con facultades adicionales para controlar la circulación, imponer multas, realizar inspecciones e intervenir ante posibles infracciones en caminos y puentes federales. Magnific

El procedimiento también establece pautas para la actuación de los efectivos cuando detienen a un conductor por una posible falta. De esta manera, los controles buscan garantizar que circulen en condiciones reglamentarias y que cumplan con las obligaciones documentales exigidas para transitar por las vías federales.

¿Quién te puede pedir documentos del vehículo?

En México, la Guardia Nacional puede corroborar el cumplimiento de ciertos requisitos, como la presentación de la documentación obligatoria.

El artículo 85 del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal establece que los conductores están obligados a presentar la tarjeta de circulación cuando un integrante de la Guardia Nacional se la solicite durante un control vehicular. El documento debe ser entregado para su revisión y devuelto una vez finalizada la inspección.

La normativa señala que las placas, los engomados y las tarjetas de circulación deben cumplir con las características y especificaciones establecidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Por su parte, el artículo 203 detalla cómo deben actuar los agentes cuando verifican posibles infracciones.

Deben indicar al conductor y a sus acompañantes que permanezcan dentro del auto por razones de seguridad, hasta recibir autorización para descender Pueden solicitar la licencia de conducir, la tarjeta de circulación y otros documentos relacionados con el servicio que preste el vehículo para comprobar que todo esté en regla

Si durante la inspección los agentes detectan una infracción que corresponda sancionar, deberán completar una boleta con los datos requeridos y establecer la multa correspondiente.

¿Qué documentos pide la Guardia Nacional?

Durante los controles, los agentes pueden solicitar al conductor la siguiente documentación:

Licencia de conducir vigente

Tarjeta de circulación original

Placas metálicas de identificación

Engomado correspondiente

Seguro vehicular vigente que cubra la responsabilidad civil o los daños a terceros

En el caso de los vehículos de transporte federal o de carga, deberán presentar además la documentación que acredite la actividad y los permisos especiales que correspondan.

¿Cuáles son las consecuencias de no cumplir con las normas?