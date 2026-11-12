En Wisconsin, la Ley 347.48 del Capítulo 347 de los estatutos estatales establece que los niños menores de 8 años deben viajar con un sistema de seguridad adecuado para su edad y tamaño. La normativa contempla el uso de asientos infantiles y elevadores según tres factores: edad, peso y altura .

La disposición busca garantizar que los menores estén correctamente protegidos antes de utilizar únicamente el cinturón de seguridad convencional del vehículo. Por eso, no alcanza con que el niño haya cumplido cierta edad, también deben considerarse sus medidas corporales.

Hasta qué edad deben usar los niños un asiento elevador en Wisconsin

La normativa establece diferentes etapas de protección según el desarrollo físico del menor:

Menores de 1 año o con menos de 20 libras (9 kg) : deben viajar en un asiento infantil orientado hacia atrás, ubicado en la parte trasera del vehículo si dispone de ella.

Desde 1 año y 20 libras hasta antes de cumplir 4 años o alcanzar las 40 libras (18 kg) : deben utilizar un asiento infantil orientado hacia atrás o hacia adelante, siempre en la parte trasera.

Entre los 4 y los 8 años: si pesan entre 40 y 80 libras (18 y 36 kg) o miden hasta 4 pies y 9 pulgadas (1,45 metros), deben utilizar un asiento infantil o un asiento elevador.

La regla central está establecida en el apartado 347.48(4) de los estatutos de Wisconsin, que exige que los menores de 8 años viajen sujetos mediante un sistema de seguridad apropiado para su edad y tamaño. Sergii Kozii

El Departamento de Transporte de Wisconsin (WisDOT) resume el requisito de esta manera: los menores deben viajar en un asiento elevador hasta cumplir los 8 años, superar las 80 libras o medir más de 4 pies y 9 pulgadas.

La autoridad también recomienda no adelantar el cambio de un sistema de seguridad a otro. En un comunicado oficial de septiembre de 2026, la Patrulla Estatal de Wisconsin advirtió: “Pasar a los niños al siguiente tipo de asiento para automóvil antes de que estén preparados los deja vulnerables en un choque”.

De cuánto es la multa por no utilizar un asiento de seguridad infantil

Los conductores que transporten niños sin el sistema de retención correspondiente pueden recibir sanciones económicas. El monto depende de la edad del menor y de la cantidad de infracciones.

Según WisDOT, las multas totales son: