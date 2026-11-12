El Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER) transita sus últimas semanas de vigencia para los empleadores del sector privado que buscan regularizar personal no declarado o corregir registraciones deficientes.

Para evitar inconvenientes administrativos en este tramo final, resulta indispensable diferenciar dos referencias temporales clave. Por un lado, octubre de 2026 constituye el último período devengado que admite el beneficio. Por otro lado, el 28 de noviembre de 2026 marca el vencimiento definitivo para gestionar la adhesión y resolver el saldo pendiente.

Según los lineamientos establecidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el beneficio abarca exclusivamente a las relaciones laborales iniciadas hasta el 5 de marzo de 2026 inclusive, las cuales deben mantenerse vigentes al momento de solicitar el ingreso al régimen . El mecanismo contempla tanto a los trabajadores que nunca fueron dados de alta como a aquellos declarados con una fecha de ingreso posterior a la real o con una remuneración inferior a la efectivamente percibida.

Uno de los puntos que suele generar dudas entre los contribuyentes es la convivencia entre el cierre de los períodos alcanzados y la fecha límite de presentación. Que octubre sea el último mes incluido implica que las obligaciones devengadas durante noviembre quedan fuera del blanqueo.

Sin embargo, el trámite formal puede realizarse a lo largo de todo este mes, hasta el viernes 28, siempre que la irregularidad que motiva la corrección haya persistido hasta el cierre de octubre.

El plazo límite para completar el trámite y cancelar la deuda vence el próximo 28 de noviembre.

El cumplimiento efectivo del régimen exige algo más que la mera rectificación de los formularios 931 o el alta temprana en el sistema registral. Para que el trámite quede perfeccionado antes del 28 de noviembre, el empleador debe saldar la deuda que no resulte alcanzada por los beneficios de condonación.

Quienes opten por el pago al contado accederán a una quita adicional del 50% sobre ese remanente, mientras que quienes prefieran financiarlo deberán suscribir un plan en el servicio Mis Facilidades antes de la fecha límite, abonando luego las cuotas según el cronograma elegido.

Además, el régimen otorga una condonación total para las deudas vinculadas al Sistema Nacional del Seguro de Salud, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.

En cuanto al alcance de los perdones fiscales, el esquema varía según el tamaño de la organización. Las micro y pequeñas empresas, junto con las entidades sin fines de lucro, acceden a una condonación del 90% sobre los subsistemas alcanzados. Ese porcentaje se ubica en el 80% para las medianas empresas de los tramos 1 y 2, y desciende al 70% para el resto de los empleadores.