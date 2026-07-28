La humedad en las paredes del baño es uno de los problemas más frecuentes del hogar. Con el paso del tiempo, las manchas oscuras comienzan a aparecer en las juntas, los azulejos o la pintura, favoreciendo la formación de moho y generando un ambiente poco saludable.

Aunque existen numerosos remedios caseros con vinagre o bicarbonato, especialistas en limpieza recomiendan una alternativa mucho más efectiva para eliminar el moho superficial: utilizar lavandina diluida en un pulverizador, un método simple que ayuda a desinfectar las paredes y reducir la proliferación de hongos.

Cómo eliminar la humedad y el moho de las paredes con lavandina

La lavandina posee un importante poder desinfectante que permite eliminar el moho visible cuando se utiliza correctamente sobre superficies resistentes.

Ventilar los ambientes ayuda a evitar la propagación de humedad.

Para aplicarla de forma segura se recomienda preparar una mezcla con una parte de lavandina y tres partes de agua dentro de un pulverizador.

Luego solo hay que rociar las zonas afectadas, dejar actuar entre 10 y 15 minutos y limpiar con un paño o una esponja. Finalmente, se debe enjuagar con agua limpia y ventilar muy bien el ambiente .

Durante la limpieza es aconsejable utilizar guantes, evitar mezclar la lavandina con otros productos químicos y mantener puertas o ventanas abiertas para favorecer la circulación del aire.

Por qué se acumula humedad en las paredes del baño

El baño concentra gran cantidad de vapor de agua cada vez que se utiliza la ducha o el agua caliente. Cuando ese vapor no encuentra una correcta ventilación, termina condensándose sobre las paredes y el techo.

La lavandina permite eliminar las manchas de humedad en las paredes.

Con el paso de los días, esa humedad constante crea el ambiente ideal para que aparezcan hongos y manchas de moho, especialmente en esquinas, juntas de cerámicos y sectores donde circula menos aire.

Por qué respirar el moho puede ser perjudicial para la salud

El moho libera pequeñas esporas que quedan suspendidas en el aire y pueden ser inhaladas de forma continua, especialmente en ambientes cerrados y con poca ventilación.

La exposición prolongada puede provocar irritación en ojos, nariz y garganta, agravar alergias y generar molestias respiratorias, sobre todo en personas con asma, adultos mayores, niños o quienes tienen el sistema inmunológico debilitado.

Cómo evitar que la humedad vuelva a aparecer

Eliminar el moho es solo una parte de la solución. Para impedir que reaparezca es fundamental reducir la humedad del ambiente.