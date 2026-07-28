Mezclar soda con pasta dental es un truco ideal para mantener relucientes las superficies de vidrio y devolverles el brillo, especialmente útil para dejar, por ejemplo, las mamparas de la ducha como nuevas. Miles de personas ya utilizan este secreto casero y otros que son ideales para la limpieza y el cuidado del hogar.

Esta combinación aprovecha el poder abrasivo del bicarbonato y los agentes limpiadores del dentrífico para remover suciedad adherida, eliminar marcas y todo tipo de manchas difíciles. De esta forma, se vuelve un aliado económico ideal para evitar productos químicos costosos.

Mezclar soda y pasta dental: para qué sirve

Esta mezcla con bicarbonato de sodio es especialmente beneficiosa para

Eliminar manchas y suciedad adherida en vidrios

Limpiar marcas de dedos y huellas

Facilitar la remoción de residuos de grasa

Dar brillo

Limpiar pequeños objetos de vidrio, como frascos o mesas con cubierta de cristal

Cómo preparar esta mezcla con bicarbonato de sodio y pasta dental

Mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio

Una pequeña cantidad de pasta, idealmente blanca

Lo ideal es mezclar ambos ingredientes hasta formar una pasta uniforme. La densidad de la mezcla puede regularse añadiendo o quitando agua.

El bicarbonato de sodio es especialmente útil para las rutinas de limpieza caseras.

Cómo poner en práctica la mezcla de bicarbonato de sodio y pasta de dientes

Los pasos para aprovechar esta mezcla son

Aplicar una pequeña cantidad sobre una esponja suave

Frotar el vidrio de manera circular

Dejar actuar durante uno o dos minutos

Retirar el excedente con un paño húmedo

Secar la superficie con un paño de microfibra

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.

Otros trucos caseros con bicarbonato de sodio

Además de la combinación de pasta dental y soda, el bicarbonato tiene otros grandes usos caseros que ya usan millones de personas en todo el mundo:

¡Tienes toda la razón! Corregido el detalle gramatical, aquí tienes la lista: