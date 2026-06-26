El suplemento natural que nutricionistas de elite recomiendan para la regeneración muscular y cognitiva.

Los suplementos nutricionales ocupan un lugar cada vez más importante en el fútbol. Durante el Mundial 2026, que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá, los jugadores recurren a distintos productos para complementar su preparación física y cognitiva, además de la alimentación.

Bárbara Sánchez, presidenta de la Asociación de Dietistas-Nutricionistas de Equipos de Fútbol Español (ADNEFE), explicó a EFE que existen suplementos destinados a aportar energía antes del partido, favorecer la hidratación durante el juego y apoyar la recuperación al finalizar el encuentro.

La especialista también advirtió sobre la desinformación que existe en torno a estos productos y recomendó utilizar únicamente aquellos que estén regulados y respaldados por evidencia científica.

La creatina es uno de los suplementos más usados en fútbol

Según Sánchez, la creatina es probablemente el suplemento más empleado en el deporte y también en el fútbol. A diferencia de otros productos que se consumen en momentos específicos del partido, señaló que los futbolistas la toman todos los días durante 10 u 11 meses al año.

La creatina es uno de los suplementos más utilizados en el fútbol. FLORENCIA ARROYOS/NA

De acuerdo con la nutricionista, este suplemento contribuye a mejorar la fuerza y la potencia, además de favorecer la recuperación muscular y aportar beneficios a nivel cognitivo.

Cómo se suministran los suplementos en los futbolistas durante el Mundial

La especialista indicó que la suplementación se adapta a las necesidades de cada jugador. Si las analíticas detectan un déficit de vitamina D, se incorpora ese nutriente. En caso de lesión, pueden utilizarse suplementos específicos como productos a base de omega 3 o colágeno.

También explicó que los suplementos más utilizados son aquellos que aportan hidratos de carbono y electrolitos, ya que ayudan a proporcionar energía y favorecen la recuperación para evitar la deshidratación.

Respecto al rendimiento mental, señaló que algunos suplementos han demostrado beneficios cognitivos. Entre ellos mencionó la cafeína, utilizada por muchos futbolistas, incluidos porteros, para reducir la fatiga física y mental y mejorar la concentración durante los partidos.

Asimismo, destacó que la creatina también ha mostrado efectos positivos en este aspecto.

Con información de EFE