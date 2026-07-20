La comida favorita de Yamal: "Es un plato típico y mi madre siempre me lo hacía cuando era pequeño"

A sus 18 años, Lamine Yamal es un jugador cada vez más querido y reconocido a nivel mundial. Así también fue galardonado durante la gala del Balón de oro, en donde fue reconocido como el mejor jugador joven del mundo con el premio Kopa y quedó segundo en la votación del gran premio.

En una entrevista con GQ España, el jugador habló de la dieta que sigue para mantenerse al máximo nivel de rendimiento y reveló un detalle que no pasó desapercibido: su plato preferido. Según explicó Yamal, un plato que ha comido muchas veces antes de salir a jugar y que lo considera como su favorito es el arroz con pollo y salsa de cacahuate.

Se trata de una receta tradicional de Guinea Ecuatorial que su madre solía prepararle desde pequeño. Este plato no solo le recuerda a sus raíces, sino que también fue clave durante su nutrición antes de los partidos para “coger fuerza”, según explicó.

El plato favorito de Lamine Yamal se lo preparaba su madre Sheila Ebana antes de los partidos. (Fuente: archivo)

Las propiedades nutricionales del plato favorito de Lamine Yamal

Lamine Yamal confiesa que, desde hace años, su madre le prepara siempre el mismo plato antes de los partidos, cuyas raíces permanecen muy presentes en su hogar pese a la distancia. La receta combina carbohidratos, proteínas y grasas saludables, por lo que ofrece una buena carga energética para el esfuerzo físico.

El arroz es el componente principal del plato y es considerado como una fuente valiosa de carbohidratos complejos, esenciales para el deporte. María Sanabdón, directora del Instituto Sanae ha explicado en Infobae que los hidratos de carbono complejos, como el arroz, provocan una sensación de saciedad más prolongada al mantener los niveles de azúcar en sangre estables.

La estrategia de alimentación para un partido de fútbol incluye optimizar los almacenes de glucógeno en los músculos y el hígado. Los días previos, se incrementa el consumo de carbohidratos complejos, incluyendo arroz, hasta un 65-75% del total de la dieta del deportista. Tres o cuatro horas antes de la competencia, se recomienda una comida rica en hidratos para asegurar una adecuada digestión.

Sumado a eso, los cacahuates “son fuentes excelentes de energía, proteínas, grasas saludables y minerales esenciales como magnesio y potasio. Estos factores son importantes para la función muscular y nerviosa", explica Jaume Giménez, nutricionista, en entrevista con el medio Cuidate Plus.

Los beneficios nutricionales de la crema de cacahuate. (Fuente: archivo)

Cómo preparar el plato favorito de Lamine Yamal

La tiktoker Silvia Ayang, conocida en redes como @afropoderosa, ha replicado el plato tradicional de la etnia fang en su perfil de TikTok. La mujer explica que, si bien hay variantes de esta receta, ella muestra una opción que lleva los siguientes ingredientes:

Arroz.

Tres muslos de pollo.

Un tomate.

Una cebolla.

Cuatro dientes de ajo.

Crema de cacahuate.

Condimentos con una hoja de laurel, sal y opcionalmente un toque de picante.

El primer paso consiste en freír los muslos de pollo. En esa misma sartén se sofríe el tomate, la cebolla y los dos dientes de ajo, lo que se condimenta con laurel, sal y ají picante. Luego, se incorpora el pollo ya frito y se añade un vaso de agua.

El arroz debe ser cocinado con unas láminas de ajo y por último debe prepararse la salsa con el clado de pollo y las cucharadas de crema de cacahuate. La mezcla se incorpora en la olla con el caldo, se remueve bien y por último se sirve en el plato con el arroz blanco.

La importancia de este plato va más allá de la simple nutrición. Para Yamal, representa una conexión cultural y emocional para el joven futbolista con sus raíces familiares.