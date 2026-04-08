En los últimos tiempos, un truco casero empezó utilizarse con más frecuencia en el hogar es: poner papel aluminio en la alacena. Si bien puede parecer extraño en principio, lo cierto es que muy útil en esta época del año en Argentina, es decir, cuando la humedad comienza a prevalecer. Esta solución simple, barata y al alcance de todos es un aliado para los amantes del orden, sobre todo, a la hora de guardar todo tipo de productos y paquetes abiertos. Poner papel aluminio en la alacena sirve para actuar como barrera contra insectos: hormigas, cucarachas y otros bichos pequeños suelen aparecer con mayor frecuencia cuando suben las temperaturas o hay mayor humedad. El aluminio refleja la luz y genera una superficie incómoda para estos insectos, lo que ayuda a mantenerlos alejados. El papel aluminio colabora con la conservación de los alimentos. Al forrar estantes o colocar pequeñas láminas cerca de los productos, se reduce la absorción de humedad, algo clave para evitar que el azúcar, la harina, el arroz u otros productos abiertos se apelmacen. Esto es muy útil en casas donde la alacena está cerca de la cocina y sufre cambios de temperatura constantes. El papel aluminio también sirve para la limpieza. El aluminio protege las superficies internas de la alacena ante derrames o restos de alimentos. En caso de que algo se vuelque, alcanza con retirar el papel y reemplazarlo, sin necesidad de una limpieza profunda cada vez. Durante los meses más cálidos o en temporadas de transición, como el otoño, aumentan tanto la humedad como la presencia de insectos. Por este motivo, muchos especialistas en limpieza recomiendan poner papel aluminio en la alacena en esta época del año como una solución preventiva y práctica. También es una época en la que se almacenan más alimentos secos, ya sea por organización o por compras grandes. El papel aluminio ayuda a mantener mejores condiciones dentro del mueble, evitando olores y protegiendo los envases. Lo mejor de este truco es que no necesita un gasto extra ni productos químicos abrasivos. Es una alternativa simple y rápida, ideal para los que buscan soluciones caseras sin complicaciones. Con este truco casero se puede mejorar el cuidado de la alacena y de los alimentos que se guardan en ella.