El uso del papel aluminio tiene una explicación relacionada con sus propiedades naturales.

Japón y un país latino avanzan en la construcción de su tercera Línea del Metro: llevará 160.000 pasajeros por día y contará con 12 estaciones y 6 vagones

El romero es una de las plantas aromáticas más utilizadas en los hogares colombianos, tanto para cocinar como para preparar infusiones o aromatizar espacios. En los últimos meses, una recomendación ha comenzado a circular con más fuerza: envolver algunas ramitas en papel aluminio antes de guardarlas o transportarlas. Aunque puede parecer un truco sin importancia, esta práctica tiene un objetivo específico que ayuda a conservar las características naturales de la planta durante más tiempo.

Quienes suelen utilizar romero fresco destacan que este método permite proteger sus hojas y mantener su característico aroma por más tiempo. La explicación está relacionada con la forma en que el aluminio actúa como una barrera frente a factores externos que aceleran el deterioro de la planta.

¿Para qué sirve llevar ramitas de romero envueltas con papel aluminio?

Envolver las ramitas de romero con papel aluminio ayuda principalmente a sellar y concentrar los aceites esenciales que se encuentran en sus hojas. Estos compuestos son los responsables del intenso aroma de la planta y también de gran parte de sus propiedades aromáticas.

Al reducir el contacto con el aire, la luz y otros agentes externos, el aluminio contribuye a que esos aceites esenciales se evaporen más lentamente. Como resultado, el romero conserva por más tiempo su olor fresco y su apariencia.

Este método suele ser utilizado por personas que compran romero fresco y desean mantenerlo en buenas condiciones durante varios días antes de usarlo en preparaciones culinarias o bebidas.

Llevar ramitas de romero envueltas con papel aluminio: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

¿Por qué el papel aluminio ayuda a conservar el aroma del romero?

El papel aluminio funciona como una capa protectora que limita la exposición de las hojas al ambiente. Esto disminuye la pérdida de humedad y reduce la volatilización de los aceites esenciales presentes en la planta.

Gracias a esa protección, el romero mantiene mejor:

Su aroma característico.

La frescura de sus hojas.

Parte de la humedad natural.

Su apariencia durante más tiempo.

Es importante aclarar que envolver el romero en aluminio no aumenta sus propiedades ni cambia su composición. Su principal beneficio consiste en conservar mejor las condiciones naturales de la planta mientras permanece almacenada o es transportada.

¿Cómo envolver correctamente el romero en papel aluminio?

Si se desea aplicar este método, lo recomendable es seguir algunos pasos sencillos:

Elegir ramitas frescas, verdes y sin hojas marchitas. Secarlas suavemente si presentan exceso de humedad superficial. Envolverlas sin ejercer demasiada presión para evitar que las hojas se rompan. Guardarlas en un lugar fresco y seco o refrigerarlas si no se van a utilizar de inmediato.

También es aconsejable revisar periódicamente las ramitas para comprobar que no exista humedad acumulada, ya que el exceso de agua puede favorecer el deterioro de la planta.