Según la filosofía del Feng Shui, cada objeto y su ubicación así como orientación en el hogar tienen influencia en la energía, no solo en la que circula en el ambiente sino en la que impacta en el bienestar de las personas. Esta práctica milenaria permite equilibrar los espacios para favorecer el flujo del chi, considerada la fuerza vital para la medicina tradicional china. Entre los rituales cotidianos, económicos y simples de llevar a la práctica, hay uno que se volvió tendencia porque tiene muchos beneficios. Consiste en colocar un plato o bowl con arroz debajo de la cama. Para la cultura asiática, de donde viene el Feng Shui, el arroz tiene una fuerte carga simbólica vinculada a la prosperidad, estabilidad y abundancia. Por eso, se considera que tiene las propiedades adecuadas para absorber energías negativas y equilibrar las vibraciones del entorno y de las personas que lo habitan. La cama ocupa un lugar estratégico en la casa: es donde encontramos descanso, intimidad y recuperación emocional. Poner arroz debajo de la cama puede ayudar a: Elegir el día adecuado, según el Feng Shui, potencia los efectos de los rituales de armonización energética. En este caso, algunos de los momentos más indicados son: Como todo ritual del Feng Shui, se recomienda hacerlo de forma consciente y con una intención clara. Los pasos sugeridos son: