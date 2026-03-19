Para el Feng Shui, la filosofía milenaria china que estudia cómo la energía fluye en los espacios, la dirección en la que se barre no es un detalle menor: puede marcar la diferencia entre una casa con energía fluida y una con bloqueos que afectan la prosperidad, la salud y el bienestar de quienes la habitan. El error es más común de lo que parece y muchos lo cometen día a día sin saberlo. La puerta principal es para el Feng Shui la “boca del chi”, es decir, el punto por donde ingresa la energía vital al hogar. Todo lo que entra y sale tiene una carga simbólica y energética concreta. En este sentido, barrer en la dirección equivocada puede tener consecuencias que van más allá de lo decorativo. Barrer la suciedad directamente hacia la puerta principal es un hábito que muchas personas realizan sin saber que, simbólicamente, representa expulsar la energía positiva, la abundancia y las oportunidades del hogar. Para el Feng Shui, dirigir la suciedad hacia ese lugar puede interpretarse como “sacar” la prosperidad que llega a la vivienda. Otro error muy común es barrer en todas direcciones sin orden. Cuando se hace esto, la energía no fluye sino todo lo contrario: se dispersa. En lugar de renovarla, se desorienta, lo que puede generar caos o bloqueos en diferentes áreas de la vida. La experta en Feng Shui Maite Pérez es clara al respecto: barrer con consciencia no es solo limpiar el piso, sino mover la energía, despejar bloqueos y dejar espacio para lo nuevo. El primer paso no es espiritual sino práctico: comenzar con una limpieza general, ordenar, limpiar superficies y ventilar bien la casa, porque la limpieza física abre el camino a la limpieza energética. A partir de ahí, la técnica correcta sigue este orden: Si bien este enfoque puede generar desconfianza, la experta Lili Loayza señala que el gesto de barrer hacia la entrada refuerza la sensación psicológica de cierre de ciclo y facilita que la limpieza se viva como un ritual consciente con una motivación genuina, y no como una tarea doméstica rutinaria sin mayor significado. Un detalle final que suma: después de terminar la limpieza, colocar un cuenco pequeño con sal gruesa atrás de la puerta principal durante 24 horas y al día siguiente tirarlo fuera de casa. Según la tradición, la forma de cerrar el ciclo energético de la limpieza.