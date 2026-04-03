En la búsqueda de armonía y equilibrio dentro del hogar, cada vez más personas recurren al Feng Shui, una práctica milenaria que propone ordenar los espacios para favorecer la energía positiva. En este contexto, hay ciertas plantas que, lejos de aportar bienestar, podrían generar un efecto contrario. Entre ellas, las hortensias aparecen como una de las más cuestionadas. Según los principios del Feng Shui, las hortensias están asociadas a emociones densas como la soledad, el aislamiento o la introspección excesiva. Esto se debe, en parte, a su estética: flores voluminosas, de tonos fríos o apagados, que simbólicamente remiten a estados más melancólicos. Además, se cree que estas plantas pueden obstaculizar el flujo del “chi” (energía vital), especialmente si se ubican en espacios clave del hogar como la entrada, el living o los dormitorios. Lejos de desaconsejar la presencia de vegetación, el Feng Shui promueve el uso de plantas como elementos fundamentales para activar la energía positiva. Sin embargo, recomienda elegir especies que transmitan vitalidad, crecimiento y frescura. Plantas de hojas verdes, firmes y en ascenso suelen ser las más valoradas, ya que simbolizan prosperidad, expansión y renovación. En cambio, aquellas vinculadas a estados emocionales negativos o con formas caídas pueden generar un efecto opuesto. Algunas corrientes dentro del Feng Shui no prohíben completamente las hortensias, pero sugieren ubicarlas en exteriores, como jardines o balcones, donde su influencia energética no impacte directamente en los ambientes internos. También se recomienda evitar colocarlas en zonas asociadas al descanso o a la vida social, donde se busca promover armonía, conexión y bienestar.