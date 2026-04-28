Hay algo que casi todo el mundo ha visto alguna vez y pocos han sabido explicar. Se sirve un vaso de agua, se deja reposar unos minutos sobre la mesa y, al volver, aparecen pequeñas burbujas adheridas a las paredes del vidrio o subiendo desde el fondo. Para algunas personas es una señal de alerta. Para la física, es un proceso completamente predecible. El debate entre ambas lecturas lleva años circulando en redes sociales y ha generado rituales, recomendaciones y una cantidad considerable de confusión. Dentro de la práctica milenaria del Feng Shui, el agua tiene la capacidad de absorber y neutralizar las energías negativas presentes en el entorno. Por eso se utiliza habitualmente en rituales de protección del hogar y limpieza energética. Cuando un vaso de agua empieza a llenarse de burbujas, esta tradición lo interpreta como una señal de que el líquido está actuando como sensor del ambiente. Si las burbujas aparecen rápidamente o en gran cantidad, indicaría que ese espacio concentra energías densas que necesitan ser despejadas. La recomendación en estos casos es desechar el agua, lavar bien el vaso y colocar agua limpia para que continúe cumpliendo su función protectora. Algunas corrientes sugieren además limpiar el espacio con sahumerios, abrir ventanas o colocar sal gruesa para restablecer el equilibrio energético. Desde la física y la química, el fenómeno tiene una causa mucho más simple. Según el meteorólogo Rick Watling, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), las burbujas responden a factores como la temperatura y la presión atmosférica, sin ninguna causa paranormal de por medio. El agua contiene gases disueltos, principalmente oxígeno y nitrógeno. Cuando se llena un vaso con agua fría del grifo y se deja en un ambiente cálido, el líquido se va calentando y pierde capacidad para retener esos gases. Al liberarse, los gases buscan puntos de anclaje en las pequeñas imperfecciones microscópicas del vidrio, que aunque parece liso a simple vista, está lleno de irregularidades. Ahí se forman y quedan adheridas las burbujas. Un cambio en la presión atmosférica también puede acelerar el proceso: cuando la presión baja mientras el agua sube de temperatura, las moléculas de gas atrapadas se ven forzadas a escapar con más rapidez. El resultado visual es el mismo. Que el agua tenga burbujas no implica ningún riesgo para la salud en condiciones normales. Sin embargo, hay situaciones donde sí vale la pena descartarla. Si las burbujas vienen acompañadas de un olor extraño, un sabor metálico, turbidez o restos visibles en el agua, la causa podría ser contaminación, residuos de detergente en el vaso o un problema en la instalación. En esos casos, lo más prudente es no consumirla. Para quienes siguen el Feng Shui, la recomendación adicional es usar siempre un vaso de vidrio transparente, llenarlo casi hasta el borde, colocarlo en lugares estratégicos del hogar como detrás de la puerta o en la mesita de noche, y revisarlo a diario. La ciencia no respalda la interpretación energética de las burbujas, pero tampoco cambia el hecho de que millones de personas la encuentran útil como herramienta de atención al entorno del hogar. Lo que sí es cierto en ambos casos es que las burbujas en el agua son una señal de que algo está pasando, ya sea un cambio de temperatura, una variación de presión o, para quien lo prefiera ver así, un recordatorio de que el espacio necesita atención.