El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar y, aunque suele utilizarse para limpiar pisos, cocina o baño, existe un método poco conocido que se volvió muy popular: rociar vinagre debajo de la cama. Este truco, sencillo y accesible, se expandió por su utilidad para desinfectar, neutralización olores y prevenir la aparición de insectos. Debajo de la cama suele acumularse polvo, pelusas y suciedad que muchas veces no se eliminan por completo al barrer o pasar el lampazo. Es acá donde aparece el vinagre, un aliado clave que puede mejorar la higiene del dormitorio y contribuir a un ambiente más fresco y armonizado. Uno de los motivos principales para usar vinagre en esta zona es su capacidad para neutralizar olores. Aunque no elimina la fuente de olor por completo, el vinagre actúa como un neutralizador natural, ideal para ambientes cerrados o con poca ventilación. Además, este método se utiliza como repelente para pequeños insectos. El aroma ácido del vinagre blanco ayuda a ahuyentar ácaros, hormigas y mosquitos, plagas que suelen esconderse en los sectores menos visibles del dormitorio. Por eso, pulverizar vinagre debajo de la cama puede ser una alternativa práctica a los aerosoles fuertes o productos químicos más invasivos. El vinagre también es útil para desinfectar el piso debajo de la cama, un lugar donde suele acumularse suciedad que no siempre se percibe a simple vista. Su aplicación regular puede ayudar a mantener la zona más higiénica y libre de microorganismos. Finalmente, algunas personas utilizan para limpiar “malas energías” y renovar el ambiente, una práctica asociada con métodos de limpieza energética del hogar. Para aprovechar al máximo sus beneficios, basta con preparar una mezcla simple de vinagre blanco y agua en un rociador o atomizador. Luego, se recomienda pulverizar debajo de la cama y en las áreas cercanas donde suele acumularse polvo o esconderse algún insecto. Se lo puede aplicar: Lo ideal es repetir la aplicación una o dos veces por semana, según la ventilación del ambiente y la cantidad de polvo que se acumule en el dormitorio. En todos los casos, se recomienda usar vinagre blanco de limpieza, aunque el vinagre de uso alimenticio también es una opción válida, aunque más suave.