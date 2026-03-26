Con la llegada de los días más fríos, muchas personas comienzan a buscar formas simples y económicas de mejorar la calefacción del hogar. Entre los trucos caseros que ganaron popularidad en los últimos años aparece uno tan sencillo como inesperado: colocar papel de aluminio detrás de las estufas. La técnica empezó a difundirse en redes sociales y foros de ahorro energético, donde miles de usuarios aseguran que ayuda a aprovechar mejor el calor dentro de la vivienda sin realizar grandes cambios en la instalación. El papel de aluminio actúa como una superficie reflectante. Cuando se coloca detrás de las estufas y radiadoroes, entre el aparato y la pared, su función es redirigir el calor hacia el interior de la habitación en lugar de permitir que se pierda en el muro. En muchos hogares, una parte del calor que generan los radiadores se disipa hacia la pared. Esto hace que la calefacción sea menos eficiente y que se necesite más tiempo o más energía para alcanzar una temperatura confortable. Al colocar una lámina de aluminio detrás, el material refleja parte de esa radiación térmica hacia el ambiente, lo que puede ayudar a que el calor se distribuya mejor dentro del espacio. El consejo suele aparecer con más frecuencia durante el otoño porque es el momento en el que se empiezan a encender los sistemas de calefacción después de varios meses sin uso. Aplicar este pequeño ajuste antes de que llegue el invierno permite optimizar el rendimiento del sistema desde el inicio de la temporada fría, algo que muchas personas valoran en un contexto de aumento del costo de la energía. Además, se trata de un recurso accesible: solo se necesita una lámina de papel de aluminio que cubra la zona detrás del radiador o de la estufa y fijarla a la pared o a una base aislante. Para que el truco funcione, es importante ubicar el aluminio entre la pared y el radiador, con la cara brillante orientada hacia el aparato. Algunas recomendaciones habituales incluyen: Si bien no reemplaza a una buena aislación del hogar, este método puede ayudar a reducir pérdidas de calor y mejorar la eficiencia de la calefacción con una solución simple y de bajo costo.