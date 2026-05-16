En los últimos meses, una práctica vinculada al Feng Shui empezó a ganar popularidad en redes sociales y plataformas de bienestar: colocar un vaso con agua detrás de la puerta de entrada. Aunque para muchas personas se trata solo de una creencia espiritual, quienes siguen esta filosofía aseguran que el método ayudaría a bloquear energías negativas, proteger el hogar y favorecer la armonía dentro de la casa. La técnica se volvió tendencia especialmente por su simplicidad: solo se necesita un vaso transparente con agua y un puñado de sal gruesa. Dentro del Feng Shui, el agua está asociada con la circulación energética, la limpieza espiritual y el equilibrio emocional. Por eso, algunas corrientes recomiendan colocar un vaso con agua detrás de la puerta principal para actuar como una especie de “filtro” capaz de absorber tensiones, malas vibras o energías negativas que ingresan desde el exterior. La práctica suele combinarse con sal gruesa, ya que este elemento también es considerado un purificador energético dentro de distintas tradiciones espirituales. Según quienes realizan este ritual, el vaso debe permanecer oculto detrás de la puerta y cambiarse periódicamente. El procedimiento que más circula en redes sociales es simple: Algunas personas sostienen que si el agua cambia de color, aparecen burbujas o se ensucia rápidamente, eso podría interpretarse como una acumulación de energía negativa en el ambiente. Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde estas afirmaciones. El crecimiento de este tipo de prácticas coincide con el auge de contenidos sobre bienestar, espiritualidad y limpieza energética en TikTok, YouTube e Instagram. Además, muchas personas buscan rituales simples y económicos para generar sensación de orden, calma o protección dentro del hogar. Por eso, prácticas relacionadas con el Feng Shui, plantas, sal, laurel o agua comenzaron a viralizarse cada vez más en internet.