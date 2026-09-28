El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el inicio de la semana en la Ciudad de Buenos Aires estará marcado por la presencia de lluvias y ráfagas de viento.

El pronóstico señala chubascos intermitentes durante el lunes 28 y la llegada de una tormenta de mayor fuerza para el martes 29.

¿Cuándo llegan las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires?

La Ciudad comenzó la semana con un cielo parcialmente nublado y mínimas de 14°. Conforme pasen las horas, la temperatura escalará hasta los 19° con presencia de nubes y darán paso a una noche con chubascos y sensación térmica de 16°.

Llegan las lluvias a Buenos Aires esta semana: cómo estará el clima en CABA del lunes 28 al viernes 2. SMN | Audiencias

Para el martes se esperan fuertes tormentas desde la madrugada y durante toda la tarde. El acumulado de agua podría escalar hasta los 18 milímetros con vientos sentido norte de hasta 59 kilómetros por hora. La temperatura durante la jornada se ubicará entre los 13° y 20°.

Cómo estará el clima tras las lluvias

El mal tiempo del martes dará paso a un miércoles primaveral con mínimas de 10° y máximas de 19° con cielo despejado y sol.

El jueves repetirá condiciones climáticas similares con una mínima de 11°, máximas de 18° y vientos sentido norte.

En la previa del fin de semana el cielo se nublará durante la tarde con máximas de 18°. Se esperan lluvias para la mañana del sábado.