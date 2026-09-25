La reinauguración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya tiene fecha tras las obras de renovación llevadas a cabo: será para el Gran Premio de Moto GP, que se correrá del 9 al 11 de abril de 2027 en el nuevo circuito porteño.

Así, la Ciudad inaugurará el autódromo con el regreso del Moto GP a Buenos Aires tras 28 años. Se trata de la competencia de motociclismo a nivel internacional más importante del mundo y el circuito de Argentina será la sede de la cuarta fecha del calendario .

Al respecto, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, expresó: “La categoría más importante del motociclismo profesional vuelve al Gálvez. Fuimos sede de diez Grandes Premios y, casi 30 años después, vamos a estar otra vez entre los principales circuitos”.

En qué fecha se inaugurará el Autódromo Gálvez

La cita máxima para la inauguración del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se dará entre el 9 y el 11 de abril de 2027, cuando se disputará la cuarta fecha del Gran Premio de Moto GP.

Continúan las obras en la pista del Autódormo. GCBA

En este sentido, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, hizo mención de la importancia de las obras y la inversión que se llevó a cabo: “Vamos a recibir al MotoGP en abril, y en el año en el que Buenos Aires será la Capital Mundial del Deporte”, manifestó.

Además, el funcionario destacó: “Estamos haciendo la inversión más importante de toda la historia del Autódromo porteño y esta Ciudad además será la única del país que tendrá un circuito con todos los requisitos para recibir también a la Fórmula 1″, concluyó.

Avanzan las obras en el Autódromo Oscar y Juan Galvez

Según los reportes oficiales del gobierno porteño, las obras ya alcanzan el 60% a nivel general y continúan los trabajos en pista.

La obra incluye nuevos boxes, accesos mejorados y tanto la renovación como la inclusión de diferentes sectores para el público.

Entre los principales cambios, se destacan las obras en la pista, la cual ya tiene trazada la configuración final, incluida la nueva horquilla proyectada para albergar a la Fórmula 1 en un futuro.

Con la mejora integral, el Autódromo Oscar y Juan Galvez apunta a posicionarse como uno de los más modernos de la región, con el objetivo de recibir a la Fórmula 1 nuevamente.