China se ha posicionado como líder global en la construcción de infraestructuras impresionantes, desde edificios modulares hasta autopistas que atraviesan montañas. Su capacidad logística, la inversión millonaria y el uso de maquinaria avanzada permiten completar proyectos en tiempo récord y con una magnitud pocas veces vista en el mundo. Los proyectos de carreteras y puentes no solo destacan por su magnitud, sino también por su impacto económico y social. Conectar regiones urbanas y rurales facilita el comercio, reduce los tiempos de viaje y aumenta la productividad nacional, beneficiando tanto a habitantes locales como a turistas y empresarios. El uso de tecnología, robótica y planificación eficiente hace posible que China realice construcciones que parecieran sacadas de una película futurista. Desde cortar montañas por la mitad hasta construir puentes a alturas récord, el país demuestra que está a la vanguardia de la ingeniería mundial. En la provincia de Guizhou, los ingenieros enfrentaron un terreno extremadamente accidentado: el 92 % del área está cubierta por montañas y abismos. Para construir carreteras que conectaran a las comunidades, optaron por fragmentar el terreno utilizando explosivos y excavadoras. Posteriormente, estabilizaron las paredes con mallas metálicas e implementaron sistemas de drenaje para evitar deslizamientos de tierra. Esto permitió crear carreteras seguras y pasadizos verticales de hasta 200 metros de altura, garantizando la conectividad entre pueblos aislados y zonas turísticas. Los proyectos viales impactan de manera directa en la vida de los ciudadanos: Sin embargo, estas obras también enfrentan críticas ambientales, pues cortar montañas puede aumentar la erosión del suelo, generar riesgo de deslizamientos y afectar los hábitats de la fauna local. China combina varios factores que diferencian sus megaproyectos del resto del mundo: Proyectos como el Puente del Cañón Huijang, con 625 metros de altura y casi 3 kilómetros de largo, son ejemplo del nivel de ingeniería que China aplica para transformar la movilidad y la conectividad de sus regiones.