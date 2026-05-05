El rol del dólar como moneda de reserva global enfrenta desafíos estructurales y una lenta erosión, pero no corre un peligro inminente de colapso. Aunque su participación en reservas bajó del 70% al 58% en dos décadas, sigue siendo la moneda dominante, sin alternativas claras que ofrezcan la misma liquidez y seguridad. • Geopolítica y Sanciones: El uso de sanciones financieras (como contra Rusia) lleva a otros países a buscar alternativas para reducir su vulnerabilidad. • Deuda y Devaluación: El alto nivel de deuda pública estadounidense y la inflación sostenida generan preocupación sobre su credibilidad a largo plazo. • Diversificación: Muchos bancos centrales están diversificando sus reservas hacia oro u otras divisas para no depender exclusivamente del dólar. Pero la realidad se impone a la especulación teórica. • Falta de Alternativas validas: Ninguna otra moneda (ni el yuan chino, ni el euro) posee la combinación necesaria de mercados abiertos, estado de derecho y estabilidad para reemplazar al dólar. • Dominio en el Comercio: A pesar de la “desdolarización” discursiva, el dólar sigue siendo la moneda principal en la facturación comercial y transacciones internacionales. • Refugio Seguro: En tiempos de crisis, los inversores siguen acudiendo al dólar por su seguridad. En resumen, el dólar vive un declive gradual hacia un sistema más multipolar, pero su posición de liderazgo absoluto no ha desaparecido. El dólar sigue siendo la principal moneda de reserva global, aunque su participación ha disminuido gradualmente. Enfrenta desafíos como tensiones geopolíticas, alto endeudamiento de EE.UU. y la diversificación de reservas hacia otras monedas y activos. A pesar de esto, no existe una alternativa clara que lo reemplace, ya que ninguna moneda ofrece la misma liquidez, estabilidad y confianza. Además, continúa dominando el comercio internacional y actuando como refugio seguro en tiempos de crisis. En síntesis, el sistema evoluciona hacia un orden más multipolar, pero el liderazgo del dólar se mantiene sólido en el corto y mediano plazo. A esta realidad hay que agregar que Estados Unidos sigue siendo por lejos el país con mayor y mas moderno poder militar y la economía más grande del mundo. Sigue siendo también el refugio más importante de los ahorros mundiales y el que provee mayor estabilidad a futuro.