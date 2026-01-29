La Ruta Nacional 8, uno de los corredores viales más importantes del país, se encuentra en plena remodelación para mejorar la seguridad y garantizar la estabilidad del trazado. Las obras se llevan a cabo en puntos clave del tramo Pilar-Pergamino, donde se registran altos niveles de circulación diaria de vehículos particulares y transporte de carga.

Trabajos en la Ruta Nacional 8: ¿cuáles son las actividades en curso?

La empresa Sacde opera en la zona de bajada Da Fonte, cerca de Arroyo Dulce, para estabilizar los taludes y reforzar los terraplenes afectados por deslizamientos de tierra.

Las tareas incluyen movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y drenaje superficial para prevenir nuevos deslizamientos. Desde agosto, técnicos de Sacde y Vialidad Nacional realizaron relevamientos y planificaron una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista.

El objetivo es evitar daños en el pavimento y garantizar la seguridad vial en un tramo clave del corredor.Los trabajos continuarán durante los próximos días hasta finalizar la nivelación y compactación del terraplén. Luego se avanzará con el perfilado y reacondicionamiento de las banquinas.

Ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar

En paralelo, se concluyó la obra de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín.

El intendente Federico Achával resaltó el impacto positivo del proyecto: “Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos”.

La segunda etapa incluyó ampliación de carriles, renovación de veredas, instalación de luminarias LED, nuevos refugios para el transporte público y mejoras en los espacios de estacionamiento.

¿Cuáles son las nuevas obras en la Ruta 8?

La obra forma parte de un plan integral de modernización urbana que busca renovar los principales corredores viales del distrito. Tras completar los tramos entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, el Municipio avanza en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar y en detalles de demarcación, cordones y veredas hasta la avenida Zeballos.

La tercera etapa incluye la repavimentación del tramo que conecta Zeballos con la avenida Kirchner. En 2023, el presidente Alberto Fernández inauguró la finalización de la Autopista RN 8 que une las localidades bonaerenses de Pilar con Pergamino, una obra que comenzó en 2006, se paralizó y luego se retomó al iniciar la actual gestión.

En Buenos Aires, donde transitan más de 24.000 personas usuarias por día, forma parte de las seis rutas radiales, junto a las rutas nacionales 3, 7, 5, 205 y AU 9.

Mejoras en la Ruta Nacional 8: señalización y controles de velocidad

La Ruta Nacional 8 también se beneficiará de la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, que permitirán detectar y gestionar el tráfico de manera más eficiente.

Estas tecnologías ayudarán a reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez del tránsito en los tramos más congestionados. Además, se prevé la creación de áreas de descanso y servicios para los conductores, lo que contribuirá a la seguridad vial al ofrecer espacios adecuados para el descanso.

Estas iniciativas forman parte de un enfoque integral para transformar la experiencia de los usuarios en este importante corredor vial.

Axion desembarca en un acceso estratégico de Pergamino

Uno de los proyectos más avanzados es la nueva estación Axion, ubicada en la intersección de la Autopista 8 y la calle Miguel Cané. El emprendimiento apunta a renovar por completo ese ingreso a la ciudad con una propuesta moderna y pensada para cubrir múltiples necesidades.

El plan incluye:

despacho de combustibles y lubricantes,

locales comerciales,

cafetería y restaurante,

y la posibilidad de sumar una farmacia que funcione las 24 horas.

El objetivo es crear un centro integral de servicios, diseñado para quienes recorren la autopista pero también para los vecinos de los barrios cercanos. Por su ubicación, será un punto clave para transportistas que usan ese acceso como enlace con el área urbana.

Además, se prevé un impacto directo en el empleo: la construcción y la puesta en marcha del complejo demandarán mano de obra local y proveedores de la región.

YPF avanza en el cruce entre la Ruta 32 y la Autopista 8

En paralelo, YPF confirmó su llegada a otro punto estratégico: el cruce de la Ruta Provincial 32 y la Autopista 8. La estación se levantará en uno de los terrenos donde avanza el nuevo parque industrial de Pergamino, una zona que gana protagonismo por su futuro perfil productivo.

La instalación de la petrolera nacional acompañará el crecimiento del área industrial y del flujo de camiones que atraviesa la zona todos los días. La empresa planea operar con su oferta completa de combustibles, además de servicios complementarios para el transporte y el sector logístico.

Por su cercanía a emprendimientos fabriles en desarrollo, la estación funcionará como soporte operativo para empresas, trabajadores y proveedores que se radiquen en el parque industrial.

Un impulso para la economía local

La llegada de Axion y YPF marca una señal de confianza en Pergamino como destino de inversión. La ciudad combina una red vial estratégica con un crecimiento urbano sostenido, y esto favorece proyectos privados que buscan aprovechar ese potencial.

Los dos emprendimientos:

amplían la oferta de servicios en rutas de alto tránsito,

crean empleo directo e indirecto,

mejoran la infraestructura comercial y vial,

y acompañan la expansión industrial de la región.

Para el municipio y el sector productivo, estas inversiones se transforman en un paso clave hacia una ciudad más integrada con el movimiento económico del corredor norte.