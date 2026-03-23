Brasil ha realizado un avance notable en el sector del transporte regional: el Gobierno ha anunciado que el Tren de Alta Velocidad (TAV), el proyecto ferroviario más ambicioso del país, tiene ya una fecha definida para comenzar sus operaciones en la ruta completa entre São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. Este desarrollo lo posiciona como el tren más veloz de América Latina, alcanzando velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Este avance no solo implica una mejora en la infraestructura de transporte, sino que también tiene el potencial de transformar la conectividad entre las principales ciudades del país, facilitando el movimiento de personas y mercancías de manera más eficiente. Las autoridades estiman que ese será el punto de apertura total del trazado que conectará las tres ciudades clave del sudeste brasileño, una región que concentra millones de habitantes y más del 30% del PIB nacional. La fecha se definió tras el cierre de la fase final del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, documento que direccionará la construcción y la financiación del megaproyecto, cuyo presupuesto oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, financiados mediante asociaciones público-privadas. De acuerdo con la planificación oficial del proyecto, el Gobierno brasileño proyecta que el TAV entrará en operación comercial en 2032, una vez hayan terminado las obras civiles, las pruebas de seguridad y la certificación técnica del corredor completo. El trazado cubrirá 510 kilómetros e incluirá estaciones intermodales, túneles y viaductos diseñados para soportar velocidades de hasta 350 km/h. En su trayecto, el tren conectará zonas estratégicas como Volta Redonda, São José dos Campos y polos industriales, académicos y turísticos que actualmente dependen del transporte terrestre tradicional. Este corredor se convertirá en una alternativa para descongestionar las vías más saturadas del país y disminuir la contaminación generada por el tráfico vehicular. El trayecto principal entre São Paulo y Río de Janeiro tendrá una duración estimada de 1 hora y 45 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos actuales que superan las cinco horas por carretera. El TAV brasileño se diseñará con estándares tecnológicos que se asemejan a los de redes de alta velocidad como Japón, Francia y España. Las especificaciones proyectadas incluyen: