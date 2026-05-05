Iniciar una sucesión en Argentina ya no es un proceso de costos impredecibles, pero sí uno estrictamente indexado. En el ámbito de la Justicia Nacional y Federal la Ley 27.423 terminó con la discrecionalidad y puso reglas claras: los costos se miden en unidades móviles que blindan los honorarios frente a la inflación. Para cualquier persona que deba gestionar un patrimonio familiar o un activo inmobiliario, entender esta estructura de costos es clave para no encontrarse con sorpresas financieras a mitad de camino. Es clave mapear tasas de justicia, edictos y gastos registrales. Analizamos los componentes reales del costo sucesorio hoy, separando los porcentajes legales de esos “gastos ocultos” que suelen aparecer a último momento. El punto central de la ley actual es que los honorarios no se fijan en pesos, sino en Unidad de Medida Arancelaria (UMA). Esto garantiza que el trabajo del profesional no pierda valor mientras dura el proceso. El valor vigente de la UMA es de $ 92.482, fijado mediante la Resolución SGA 538/26 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Al estar atada por ley a la remuneración básica de un juez de primera instancia, la UMA sube automáticamente en la misma proporción que dichos salarios. Más allá de los honorarios profesionales de los abogados, el Estado cobra su parte por el servicio de justicia. Se paga el 1,5% del valor de los bienes. Un error común es calcular todo sobre la valuación fiscal de los inmuebles. Sin embargo, en 2026, si hay una venta en el medio o una disputa entre herederos, los tribunales suelen exigir el valor de mercado, lo que eleva considerablemente el costo de la tasa. El paso obligatorio de publicar en el Boletín Oficial cuesta hoy unos $3.850. Pedir los certificados de dominio e inhibición para verificar que los bienes están “limpios” cuesta entre $5.000 y $15.000 por cada activo. Un punto que suele generar fricciones es el de los aportes previsionales. Al regularse los honorarios, se deben pagar contribuciones a las cajas profesionales. Si bien técnicamente son obligaciones del abogado, en la práctica es un costo que el patrimonio sucesorio debe absorber para que el juez autorice la inscripción final de los bienes. Si los honorarios no se pagan a los 10 días de quedar firmes, la deuda no se queda estática. Al estar expresada en UMA, el monto en pesos sube cada vez que la Corte actualiza el valor de la unidad. Muchos herederos optan por vender una propiedad directamente a un tercero sin inscribirla antes a su nombre. Si bien esto ahorra un paso en el Registro de la Propiedad, es importante saber que no reduce los costos judiciales. La tasa de justicia y los honorarios del abogado por llegar hasta esa instancia se pagan exactamente igual. El ahorro es puramente registral y de tiempos notariales.