La licencia de conducir es el documento clave que habilita a los conductores a circular legalmente por rutas y calles de la Argentina. Sin embargo, una maniobra peligrosa puede ser suficiente para que el Gobierno decida retirarla de manera inmediata, incluso sin que haya ocurrido un accidente.

En los últimos meses, las autoridades endurecieron los controles de tránsito y comenzaron a aplicar sanciones más severas contra quienes realizan adelantamientos peligrosos, una de las conductas más riesgosas en rutas y autopistas del país.

¿Qué es el adelantamiento peligroso y por qué es una infracción grave?

El adelantamiento peligroso ocurre cuando un conductor invade el carril contrario sin contar con condiciones seguras para hacerlo. Esto incluye cruzar la línea amarilla, intentar sobrepasos en zonas de curvas o realizar la maniobra con vehículos que circulan de frente.

Este tipo de conducta está considerada entre las infracciones más graves porque incrementa de manera directa el riesgo de choques frontales, uno de los siniestros viales con mayor cantidad de víctimas fatales en Argentina.

¿En qué situaciones está prohibido adelantar en la ruta?

La normativa de tránsito prohíbe adelantar en tramos señalizados con doble línea amarilla, en curvas, puentes, pendientes y sectores con visibilidad reducida. Tampoco está permitido hacerlo cuando otro vehículo ya está adelantando o cuando no existe espacio suficiente para completar la maniobra.

En rutas serranas o de montaña, estas restricciones se vuelven aún más estrictas debido a la complejidad del terreno y a la velocidad con la que pueden aparecer vehículos en sentido contrario.

¿Qué sanciones puede aplicar el Gobierno por realizar un adelantamiento peligroso?

Las sanciones no se limitan a una multa económica. En los casos más graves, el adelantamiento peligroso puede derivar en:

Multas elevadas

Quita de puntos del registro

Inhabilitación de la licencia de conducir

Denuncia penal contravencional

Si la maniobra queda registrada en video o el conductor tiene antecedentes, la sanción puede agravarse considerablemente.

¿Pueden retirar tu licencia por esta maniobra?

Las autoridades pueden quitar la licencia cuando consideran que la conducta fue temeraria o reiterada. En esos casos, se aplica la figura de la reiterancia, que habilita sanciones más severas frente a infracciones repetidas.

La inhabilitación puede cargarse en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito y Educación Vial, lo que impide al conductor manejar en cualquier punto del país.

¿Qué ocurrió en el caso de la mujer inhabilitada por maniobras peligrosas?

Un caso reciente ocurrido en la provincia de Córdoba volvió a poner el foco en este tipo de infracciones. Una mujer de 78 años fue registrada mientras realizaba adelantamientos peligrosos en la Ruta 34, en el Camino de las Altas Cumbres.

Las imágenes, filmadas desde otro vehículo, muestran cómo el auto cruza la línea amarilla para intentar adelantar a un micro en una zona de curvas, incluso con vehículos que circulaban de frente.

¿Por qué le retiraron la licencia y cuáles fueron los antecedentes que pesaron?

Además de la maniobra registrada en video, la conductora acumulaba seis multas previas, cinco de ellas consideradas muy graves, principalmente por exceso de velocidad y uso indebido de luces.

Ante este historial, las autoridades resolvieron inhabilitar su licencia, extender la sanción a su provincia de origen y cargar el antecedente a nivel nacional, impidiéndole manejar en todo el territorio argentino.

¿Qué recomiendan las autoridades para evitar sanciones y accidentes?

Desde Seguridad Vial insisten en respetar estrictamente la señalización y evitar maniobras riesgosas, incluso cuando el tránsito parece despejado. Un adelantamiento mal calculado puede tener consecuencias irreversibles.

La advertencia es clara: si no hay visibilidad ni espacio suficiente, no se adelanta, ya que una sola maniobra peligrosa puede terminar con la pérdida de la licencia de conducir.