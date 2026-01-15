La Dirección Provincial de Vialidad de La Pampa avanza con las obras de repavimentación sobre la Ruta Provincial 10, uno de los corredores estratégicos del oeste de la región.

La intervención se enmarca en un proyecto vial más amplio que incluye mejoras adicionales en la Ruta Provincial 105, cuyo objetivo es el de fortalecer la conectividad interna de la provincia y mejorar la articulación con territorios limítrofes, principalmente San Luis y Mendoza.

Cómo es la obra en la Ruta Provincial Número 10

Los trabajos se están llevándose a cabo entre la Ruta Nacional 35 y la Ruta Nacional 143, en donde se aplicó una capa microaglomerado asfáltico en frío para optimizar las condiciones de rodamiento y brindar mayores condiciones de seguridad a los vehículos.

Dentro del proceso de repavimentación de la traza de la Ruta Provincial Número 10, se realizaron tareas de reciclado en sectores donde la base presentaba deformaciones debido al desgaste y al intenso uso.

Asimismo, el proyecto contempla el bacheo, relleno de huellas, reacondicionamiento de banquinas y nueva señalización horizontal para mejorar la seguridad vial y garantizar un tránsito más ordenado.

Convertirán en autopista la Ruta 11 entre Pinamar y Mar de Ajó

La provincia de Buenos Aires también mantiene un cronograma activo de obras viales sobre los accesos turísticos a la Costa Atlántica. En plena temporada de verano, el Gobierno bonaerense impulsa un plan de mejoras con el propósito de agilizar el tránsito, reforzar la seguridad y favorecer la llegada del turismo

Las intervenciones alcanzan a la Autovía 2 y a la Ruta Provincial 11, dos trazas con alto flujo vehicular durante enero y febrero. Ambas forman parte del denominado Corredor Vial Atlántico, que vincula el Área Metropolitana con los principales balnearios del sudeste provincial.

Cómo es la obra en la Ruta 11

Uno de los ejes centrales del programa es la transformación de la Ruta 11 en autovía. El proyecto se desarrolla entre Villa Gesell y Mar Chiquita e incluye la construcción de una segunda calzada y la repavimentación integral de la traza existente en una extensión superior a los setenta kilómetros.

Repavimentarán por completo una de las rutas más usadas y conectará dos puntos clave del país Fuente: Archivo

Las obras están a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, a través de la Dirección de Vialidad y AUBASA. Según estimaciones oficiales, la modernización del corredor beneficiará a más de siete mil vehículos que circulan a diario hacia los destinos costeros.

Durante el último período estival ya se habilitaron doce kilómetros entre los partidos de Villa Gesell y Mar Chiquita. En simultáneo avanza el proceso licitatorio del tramo comprendido entre Mar de Ajó y Pinamar, que completará la continuidad de la doble vía en una zona con alta densidad turística.