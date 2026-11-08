Este método permite eliminar las manchas blanquecinas que aparecen alrededor de los grifos y reducir las incrustaciones superficiales. Imagen ilustrativa.

La acumulación de cal en los grifos del baño es uno de los problemas más habituales de limpieza doméstica, especialmente en las viviendas donde el agua contiene una elevada concentración de minerales. Aunque existen productos específicos para eliminar estos residuos, el vinagre blanco puede ser una alternativa económica y eficaz para recuperar el brillo de la grifería.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) incluye el vinagre entre los productos domésticos útiles para determinadas tareas de limpieza. Su eficacia frente a la cal se debe a su contenido de ácido acético, una sustancia capaz de reaccionar con los depósitos de carbonato cálcico que deja el agua dura sobre las superficies .

Este método permite eliminar las manchas blanquecinas que aparecen alrededor de los grifos y reducir las incrustaciones superficiales.

Para qué sirve poner vinagre en los grifos del baño

El principal beneficio del vinagre blanco es su capacidad para disolver los depósitos de cal que se forman por el contacto frecuente con el agua. Estos residuos suelen acumularse en la base de los grifos, alrededor de las juntas y en los aireadores, las pequeñas piezas situadas en la salida del agua.

Este método permite eliminar las manchas blanquecinas que aparecen alrededor de los grifos y reducir las incrustaciones superficiales. Shutterstock

Cuando el agua se evapora, parte de los minerales disueltos permanece sobre la superficie y forma una capa blanquecina. El ácido acético del vinagre ayuda a descomponer estos depósitos, lo que facilita su retirada sin necesidad de recurrir a productos abrasivos.

Además de eliminar la cal, este procedimiento puede mejorar el aspecto de la grifería y devolverle parte de su brillo original. No obstante, su eficacia depende del material, del tipo de acabado y del tiempo que lleven acumulados los residuos.

Cómo limpiar los grifos del baño con vinagre para eliminar la cal

La OCU recomienda prestar especial atención a los aireadores de los grifos y a los cabezales de ducha, ya que estas piezas pueden acumular depósitos minerales que dificultan la salida del agua. Según la organización, una limpieza periódica contribuye a mantener el caudal y a evitar un consumo innecesario de agua y energía.

Una persona mezclando agua con vinagre. Shutterstock

Para eliminar la cal de estas piezas, la organización aconseja seguir estos pasos:

Desenroscar el aireador del grifo, siempre que el modelo permita retirarlo. Sumergir la pieza en una solución de vinagre durante varias horas o toda la noche, según la recomendación de la OCU. Cepillar suavemente los orificios con un cepillo de dientes viejo para retirar los residuos acumulados. Aclarar con abundante agua para eliminar los restos de vinagre y de cal. Volver a colocar el aireador y comprobar que el agua salga correctamente.

La OCU señala que esta limpieza puede realizarse una o dos veces al año, según la dureza del agua de cada zona. El mismo procedimiento puede aplicarse a los cabezales de ducha desmontables, siempre que sus materiales sean compatibles con el vinagre.

En cuanto a la superficie exterior de los grifos, conviene consultar las indicaciones del fabricante antes de utilizar vinagre, especialmente en acabados especiales o materiales sensibles a los ácidos. Tampoco debe mezclarse con lejía, ya que esta combinación puede liberar gases tóxicos.