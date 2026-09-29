Una experta comparte su truco definitivo para limpiar las zapatillas blancas: la clave está en su “fórmula mágica”.

Existen trucos caseros que tienen un respaldo empírico basado en la experiencia de profesionales de la limpieza. Estos tips han ayudado a miles de familias a limpiar prendas de ropa, cocinas o paredes gracias a las rutinas sencillas compartidas por los expertos.

Ese es el caso de Begoña Pérez, más conocida como La Ordenatriz en sus redes sociales, una experta en orden y limpieza que cuenta con más de 2,1 millones de seguidores. En su nuevo libro, “Soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos”, la experta comparte varios trucos con los que hacer frente a los pequeños problemas de la cotidianeidad.

Entre ellos, uno de los más virales ha sido el de cómo limpiar las zapatillas sin necesidad de usar la lavadora. Así, son muchos los modelos que pueden ser salvados gracias a esta técnica, variando entre calzado deportivo, zapatillas blancas o zapatos según su material.

El truco casero de la experta en limpieza que sirve para limpiar zapatillas blancas y también deportivas. Freepik

El truco de la experta en limpieza para las zapatillas blancas

Lo primero que se debe hacer es quitar los cordones de las zapatillas y cepillarlas para eliminar el polvo y el barro. Una de las ventajas de este truco es que no importa si el calzado es de tela o de plástico sintético.

Luego, se deben aclarar solo con agua y rociarlas con la “fórmula mágica”, una mezcla de varios ingredientes caseros nombrada así por la propia Pérez, y luego volver a cepillarlas con energía. La receta para la preparación es la siguiente:

500 ml de agua caliente.

2 cucharaditas pequeñas de jabón en escamas.

60 ml de amoniaco.

Con estas medidas se obtienen unos 600 ml de fórmula mágica, aproximadamente.

Por último, se debe frotar suavemente toda la superficie, prestando especial atención a las zonas más sucias, y pasar un paño húmedo para eliminar los restos de la mezcla, antes de dejarlas secando de forma natural sin exponerlas al sol.

Los motivos por los que Pérez recomienda evitar la lavadora para limpiar las zapatillas. Pixabay

¿Por qué es recomendable evitar la lavadora?

Begoña Pérez no recomienda meter las deportivas en la lavadora, principalmente porque puede que se despeguen los pegamentos o incluso que se destiñan.

Por otro lado, la experta señala que si las zapatillas son de color: “Basta con cepillar con la fórmula mágica y aclarar con agua”. Además, “no se necesitará el percarbonato para blanquear”, sostiene.

Durante el proceso de limpieza, es importante que no les dé el sol. “Seca las zapatillas lejos de fuentes de calor y siempre en plano para evitar que salgan cercos en los bordes”, explica Pérez.

La clave para limpiar los cordones blancos

Con respecto a los cordones, la experta recomienda dos opciones distintas, pero efectivas por igual. Por un lado, se recomienda dejarlos en remojo con fórmula mágica y luego aclararlos bien.

La otra opción es mezclar una cucharada de bicarbonato de sodio con una cucharada de vinagre blanco hasta formar una pasta. Esa mezcla se aplica sobre el cordón y se deja que actúe unos treinta minutos.

En caso de que las zapatillas queden marcadas con manchas amarillas, puede ser por falta de aclarado, según la experta. Para solucionarlo, “sólo hay que cepillar muy bien con vinagre de limpieza y volver a aclarar con agua, cepillando debajo del grifo”, finaliza.