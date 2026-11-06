El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la gastronomía española. Sin embargo, su presencia no se limita a la cocina: desde hace siglos, sus hojas también se relacionan con la victoria, el éxito y la buena fortuna. Esta tradición ha adquirido una nueva forma a través de las redes sociales, donde se ha popularizado la costumbre de guardar una hoja de laurel entre el teléfono móvil y su funda.
La práctica viral parte de una creencia popular que atribuye a esta planta la capacidad simbólica de atraer oportunidades económicas, favorecer las relaciones personales y proteger frente a las malas energías.
Para qué sirve llevar una hoja de laurel en la funda del móvil
En la Antigua Grecia y Roma, el laurel era un símbolo de reconocimiento y victoria. Sus hojas formaban parte de las coronas que distinguían a deportistas, poetas y figuras destacadas. Con el paso del tiempo, esta asociación se trasladó a distintas tradiciones populares que vinculan la planta con la prosperidad y la protección.
Según practicantes de Feng Shui y otras corrientes espirituales, las hojas de laurel se utilizan en rituales de prosperidad porque se consideran un símbolo de éxito, abundancia y protección
Entre los significados que se atribuyen a esta costumbre destacan tres:
- Prosperidad económica: se cree que puede favorecer la llegada de oportunidades laborales y mejorar la relación con el dinero.
- Protección personal: algunas tradiciones consideran que el laurel ayuda a alejar las malas energías y las envidias.
- Claridad y comunicación: se relaciona simbólicamente con la toma de decisiones y las relaciones personales.
Cómo colocar correctamente una hoja de laurel en la funda del móvil
Para quienes deseen seguir esta tradición, el procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales. Lo recomendable es utilizar una hoja de laurel completamente seca, limpia y en buen estado, ya que la humedad podría deteriorarla y dejar residuos en el dispositivo.
Los pasos a seguir son:
- Seleccionar una hoja seca: elegir una que esté entera y no presente restos de humedad.
- Retirar la funda del móvil: limpiar su interior y comprobar que no haya polvo acumulado.
- Colocar la hoja: situarla sobre la parte trasera del teléfono, sin cubrir cámaras, conexiones ni otros componentes.
- Volver a colocar la funda: comprobar que encaje correctamente y que la hoja no ejerza presión sobre el dispositivo.
- Revisar su estado: retirarla cuando se rompa, se deteriore o comience a desprender fragmentos.
Algunas personas también escriben una palabra relacionada con sus objetivos, como “trabajo”, “salud” o “prosperidad”, antes de guardar la hoja.