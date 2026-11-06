El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la gastronomía española. Imagen ilustrativa.

El laurel es una de las plantas aromáticas más utilizadas en la gastronomía española. Sin embargo, su presencia no se limita a la cocina: desde hace siglos, sus hojas también se relacionan con la victoria , el éxito y la buena fortuna . Esta tradición ha adquirido una nueva forma a través de las redes sociales, donde se ha popularizado la costumbre de guardar una hoja de laurel entre el teléfono móvil y su funda.

La práctica viral parte de una creencia popular que atribuye a esta planta la capacidad simbólica de atraer oportunidades económicas, favorecer las relaciones personales y proteger frente a las malas energías .

Para qué sirve llevar una hoja de laurel en la funda del móvil

En la Antigua Grecia y Roma, el laurel era un símbolo de reconocimiento y victoria . Sus hojas formaban parte de las coronas que distinguían a deportistas, poetas y figuras destacadas. Con el paso del tiempo, esta asociación se trasladó a distintas tradiciones populares que vinculan la planta con la prosperidad y la protección.

La práctica parte de una creencia popular que atribuye a esta planta la capacidad simbólica de atraer oportunidades económicas, favorecer las relaciones personales y proteger frente a las malas energías. Shutterstock

Según practicantes de Feng Shui y otras corrientes espirituales, las hojas de laurel se utilizan en rituales de prosperidad porque se consideran un símbolo de éxito, abundancia y protección

Entre los significados que se atribuyen a esta costumbre destacan tres:

Prosperidad económica : se cree que puede favorecer la llegada de oportunidades laborales y mejorar la relación con el dinero.

Protección personal : algunas tradiciones consideran que el laurel ayuda a alejar las malas energías y las envidias.

Claridad y comunicación: se relaciona simbólicamente con la toma de decisiones y las relaciones personales.

Cómo colocar correctamente una hoja de laurel en la funda del móvil

Para quienes deseen seguir esta tradición, el procedimiento es sencillo y no requiere productos adicionales. Lo recomendable es utilizar una hoja de laurel completamente seca, limpia y en buen estado, ya que la humedad podría deteriorarla y dejar residuos en el dispositivo.

Colocar una hoja de laurel detrás del teléfono móvil se ha convertido en una práctica viral que promete atraer la prosperidad, la buena suerte y la protección. Shutterstock

Los pasos a seguir son:

Seleccionar una hoja seca: elegir una que esté entera y no presente restos de humedad. Retirar la funda del móvil: limpiar su interior y comprobar que no haya polvo acumulado. Colocar la hoja: situarla sobre la parte trasera del teléfono, sin cubrir cámaras, conexiones ni otros componentes. Volver a colocar la funda: comprobar que encaje correctamente y que la hoja no ejerza presión sobre el dispositivo. Revisar su estado: retirarla cuando se rompa, se deteriore o comience a desprender fragmentos.

Algunas personas también escriben una palabra relacionada con sus objetivos, como “trabajo”, “salud” o “prosperidad”, antes de guardar la hoja.