Este miércoles, el Gobierno buscará obtener el dictamen en el plenario del Congreso para poder debatir y conseguir sancionar la reforma laboral en Diputados. De esta forma, tal cual anticiparon los sindicatos, se espera que este jueves 19 de febrero haya un paro nacional de servicios incluidos trenes, subtes y colectivos. En esta línea, la Unión Tranviaria Automotor (UTA, el gremio que nuclea a los choferes) informó que se sumará a la medida sindical que promueve la Confederación General del Trabajo (CGT) y todos los sindicatos del transporte. Sin embargo, voceros del Ministerio de Capital Humano realizaron una fuerte advertencia en caso de que la decisión se haga efectiva. El sindicato a cargo de los conductores de trenes y colectivos se encuentra en una compleja situación debido a que el Gobierno dictó la conciliación obligatoria, es decir instó a las partes a acordar, sobre la situación salarial. De esta forma, la UTA ya no podrá hacer paros en caso de protesta por el contexto económico. Pese a que en este caso la medida de fuerza sería contra la reforma laboral y un acompañamiento a la decisión de la CGT de hacer paro, desde Capital Humano contaron en exclusiva a El Cronista que el sindicato no tiene la potestad de hacer paro. Los voceros oficiales indicaron que la UTA “tiene que respetar” la conciliación obligatoria que indicó el Gobierno y que no podrá plegarse a la medida general. “En caso de que no cumplan, se les puede aplicar la sanción máxima: sacarle la personería gremial”, sentenciaron. La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (Ugatt) indicó que se sumará al paro general que anunció la CGT. “En defensa del trabajo argentino y en defensa de nuestro derecho de huelga, el día que se trata la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte”, señalaron. Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) señaló que se sumará a la medida de fuerza impulsada por la central obrera. También informó que hay libertad de acción gremial, por lo que cada sindicato que la compone determinará por su cuenta cómo actuará. Por su parte, el secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó la decisión del sindicato de trenes de plegarse al paro general. “Vamos a parar todos para acompañar la decisión de la CGT”, amplió. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también confirmó su adhesión a la huelga. Mientras que la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro informó que como este jueves 19 de febrero se trata la reforma laboral en Diputados, habrá “paro total de subte y Premetro de 0 a 24 horas”. El paro de transporte dependía a si este jueves 19 de febrero se trataba la Reforma Laboral en Diputados, algo que se confirmó en las últimas horas. De esta forma, todos los sindicatos del transporte adherirán a la medida de fuerza de la CGT.