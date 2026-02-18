Tras la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados iniciará el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, en lo que será una sesión clave para el oficialismo. El objetivo es lograr la media sanción restante para avanzar con un proyecto que introduce cambios en las condiciones de trabajo, las indemnizaciones y distintos derechos laborales. En medio del debate, la CGT anunció un paro nacional de 24 horas, una medida que cuenta con la adhesión de varios gremios del transporte y que podría afectar la circulación de colectivos, trenes, subtes y vuelos. La central obrera rechaza la reforma laboral por considerarla "regresiva y perjudicial para los derechos adquiridos de los trabajadores". La medida fue anunciada tras la movilización realizada el pasado jueves frente al Congreso. Las principales organizaciones del sector confirmaron su adhesión al paro: El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, confirmó que los trenes no funcionarán: “Vamos a parar todos para acompañar la decisión de la CGT”, afirmó. La Unión Ferroviaria, liderada por Sergio Sasia, también anunció su adhesión. Desde la UTA ratificaron que acompañarán las medidas de la CGT. Sin embargo, la situación de los colectivos aún no está totalmente definida, ya que rige una conciliación obligatoria hasta el 26 de febrero. Por ese motivo, este jueves podría haber servicios, siempre y cuando el sindicato decida acatarla. El paro se realizará este jueves 19 de febrero (cuando estaba previsto el tratamiento en Diputados), a pesar de que el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado se podría llegar a debatir en la Cámara Baja recién el jueves 25. El jueves pasado, el Senado aprobó la iniciativa del oficialismo por 42 votos a favor y 30 en contra, en una sesión marcada por protestas frente al Congreso, que dejaron al menos 15 heridos, más de 30 detenidos y destrozos en los alrededores. El proyecto propone modificar el régimen laboral vigente, con el objetivo de reducir la litigiosidad y combatir la informalidad. La oposición, por su parte, cuestiona que los cambios favorecen a las grandes empresas y precarizan las condiciones laborales. Con la media sanción del Senado, la reforma laboral quedó en manos de la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación definitiva.