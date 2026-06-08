En el estado de Texas, algunas señales de límite de velocidad tienen un borde rojo que las distingue del resto. Se trata de una herramienta del Departamento de Transporte del estado (TxDOT) para alertar a los conductores de que ingresan a una zona de velocidad reducida .

El sistema se aplica en puntos específicos de autopistas donde históricamente los conductores no reducen la marcha a tiempo. Antes de llegar a estas señales, los conductores ya habrán visto carteles estándar y advertencias amarillas fluorescentes. La señal con borde rojo funciona como último aviso antes de que comience el control.

Qué son las señales de velocidad con borde rojo en Texas

El uso del borde rojo fue autorizado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) tras una solicitud de TxDOT en marzo de 2003. La agencia pidió modificar la señal estándar R2-1 como parte de un proyecto de investigación con el Instituto de Transporte de Texas, con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los límites.

Estas señales se colocan donde una autopista de alta velocidad se conecta con una ruta más lenta o una zona poblada. En mayo de 2026, TxDOT las instaló sobre la Ruta 87, donde el límite bajó de 75 a 70 millas por hora, cerca de los extremos del Loop 570. Los controles comenzaron poco después de su colocación.

¿Implican multas más altas?

No. Las señales con borde rojo no conllevan penalidades adicionales. Su función es exclusivamente visual: captar la atención del conductor en el momento exacto en que debe reducir la velocidad.

El uso del borde rojo fue autorizado por la Administración Federal de Carreteras (FHWA) tras una solicitud de TxDOT en marzo de 2003. Texas Department of Transportation (San Angelo) / Facebook

Por qué no conviene ignorar estas señales de velocidad

Texas figura entre los estados con carreteras más peligrosas del país y TxDOT aplica varias estrategias para reducir la accidentalidad. Junto a las señales con borde rojo, el estado incorporó señales digitales de velocidad variable que se actualizan en tiempo real según el tráfico, el clima o las obras viales .

Los primeros resultados de ese sistema mostraron mejoras en seguridad y reducción de accidentes, lo que impulsó su expansión estatal. Las señales con borde rojo operan como complemento físico: indican que el control está activo y que la reducción de velocidad es inmediata. Hasta la fecha, ningún otro estado utiliza este tipo de señalización modificada.