Las soluciones naturales para la limpieza del hogar ganan cada vez más lugar entre quienes buscan alternativas económicas y prácticas para mantener la cocina en buen estado. En ese contexto, una combinación simple de cáscara de papa y bicarbonato de sodio se convirtió en un recurso recomendado para recuperar superficies metálicas afectadas por el óxido. Este método se utiliza principalmente en sartenes, ollas y utensilios de hierro o acero que, por el uso frecuente y la humedad, comienzan a presentar manchas difíciles de remover. El bicarbonato de sodio funciona como un limpiador abrasivo suave que ayuda a desprender la capa de óxido adherida al metal. Por su parte, la cáscara de papa contiene ácido oxálico, una sustancia natural que contribuye a disolver la oxidación. La acción conjunta de ambos ingredientes facilita la eliminación de manchas sin dañar la superficie del utensilio. De esta manera, la mezcla permite recuperar elementos de cocina que suelen deteriorarse con el paso del tiempo. El procedimiento es simple y no requiere herramientas especiales: Si el óxido está muy adherido, el proceso puede repetirse. Una vez limpio el utensilio, es importante secarlo bien para evitar que reaparezcan las manchas. La humedad es el principal factor que acelera la oxidación en utensilios de hierro o acero. Por eso, después de cada lavado se recomienda secarlos con un paño limpio y guardarlos en un lugar seco. Otra práctica útil es aplicar una capa fina de aceite vegetal en la superficie de la sartén una vez seca, lo que ayuda a proteger el metal. Si se guardan varias sartenes juntas, colocar papel entre ellas evita rayaduras y la acumulación de humedad. Con estos cuidados y trucos simples, es posible prolongar la vida útil de utensilios metálicos y mantener la cocina en mejores condiciones sin recurrir a productos costosos.