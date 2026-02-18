En medio del debate por la reforma laboral, el Gobierno decidió eliminar el artículo 44 del proyecto que está en tratamiento en el Congreso. Este proponía cambios profundos en el régimen de licencias médicas por enfermedad o accidente no laboral. La medida busca destrabar el tratamiento de la reforma y asegurar la aprobación en la Cámara de Diputados antes de que concluyan las sesiones extraordinarias tras haber conseguido la media sanción del Senado. El artículo 44, incluido en el proyecto de reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado, intentaba modificar el artículo 208 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). Ese cambio afectaba directamente cómo se liquidan las licencias médicas por enfermedad o accidentes que no estén vinculados con la actividad laboral. Según la redacción aprobada en el Senado, el artículo establecía un sistema escalonado donde: El artículo desató una fuerte polémica por varias razones: Gremios, sindicatos y legisladores aliados advirtieron que la propuesta significaba un recorte sustancial de derechos laborales básicos al reducir el pago íntegro de licencias por enfermedad, un derecho que hasta ahora estaba protegido por la ley vigente al 100% de la remuneración. La distinción entre enfermedades comunes y aquellas resultantes de actividades voluntarias implicaba definiciones subjetivas que, según críticos, podrían dejar fuera de cobertura a personas con patologías complejas o crónicas. Con el retiro del artículo 44 del texto, el régimen de licencias médicas seguirá conforme a la regulación actual de la LCT, que garantiza el pago completo de la remuneración mientras dure la licencia por enfermedad o accidente no laboral. Este movimiento busca que el proyecto mayor de reforma laboral avance sin obstáculos en la Cámara baja y vuelva al Senado para su sanción definitiva, dado que hubo rechazos tanto en el oficialismo como en la oposición.