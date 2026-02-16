La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) anunció este lunes que se suma al paro nacional de 24 horas que la CGT llevará cabo el jueves, en contra del proyecto de Reforma Laboral que se tratará en la Cámara de Diputados. De esta forma, no habrá colectivos, trenes ni vuelos en todo el territorio nacional. La adhesión fue confirmada a través de un comunicado que lleva la firma del secretario general del organismo, Omar Maturano, que señala que “los gremios afiliados garantizarán el paro total de los servicios de transporte público”. “En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en diputados, no habrá transporte.” advierte. Y concluye: “Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento!“. La cúpula directiva de la CGT convocó este lunes a un paro general —el cuarto para el gobierno de Javier Milei— para cuando el proyecto que modifica sustancialmente la legislación laboral vigente, se trate en la Cámara Baja. La decisión se tomó tras una reunión entre los cotitulares de la central obrera, Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio). La medida, que todo indica tendrá lugar el jueves 19, será sin movilización.