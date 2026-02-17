El Gobierno confirmó que descontará el salario correspondiente al día de paro a todos los empleados públicos que no concurran a sus puestos de trabajo o no cumplan sus funciones durante la medida de fuerza que convocará la Confederación General del Trabajo (CGT). La decisión se produce en un contexto de creciente tensión política y sindical, ante el inminente tratamiento este jueves, en la Cámara de Diputados, de la reforma laboral. “Vamos a descontar como sucede siempre”, señalaron desde la Casa Rosada ante la consulta de El Cronista. y teniendo en cuenta la adhesión de la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) a la medida, que paralizará el transporte en todo el territorio nacional. La medida replica la posición que el gobierno de Javier Milei ya adoptó en paros anteriores convocados por la CGT (ya van cuatro) y se enmarca en una política sostenida frente a las huelgas en el sector público. Sin embargo, esta ocasión presenta una particularidad que complejiza notablemente el escenario: no habrá colectivos, trenes, subtes ni taxis disponibles durante la jornada. Los 18 sindicatos del sector confirmaron su apoyo a la protesta, lo que coloca a los trabajadores ante la disyuntiva de acudir a sus puestos sin ningún servicio de transporte disponible o enfrentarse al descuento salarial. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, salió al cruce de manera frontal: “¿Así que nos quieren descontar el día de paro? Que se prepare Manuel Adorni y todo el Gabinete para llevarse en el bolsillo el saquito de té o el café instantáneo porque no van a tener quienes los atiendan el jueves”. El dirigente fue más allá y cuestionó la legitimidad de la advertencia oficial. “El derecho a huelga todavía está consagrado en la Constitución Nacional. Aún no votaron la reforma laboral. No vamos a tolerar semejante nivel de autoritarismo por parte del Gobierno”, escribió en su cuenta de la red social X, donde anticipó además que profundizarán el plan de acción gremial en las próximas semanas. Aunque la CGT convocará a un paro sin movilización, ATE tiene otra postura. El secretario general del gremio en Capital, Daniel Catalano, expresó en diálogo con radio Splendid la intención del sindicato de marchar frente al Congreso el mismo día en que la Cámara baja trate la reforma laboral. “Queremos movilizar. La dificultad es el tema del transporte público que adhiere al paro y entonces tenemos que ver cómo sortear eso”, reconoció Catalano, quien igualmente llamó a los trabajadores a acompañar a los diputados que se opongan a la iniciativa oficial. Por su parte, el secretario general de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, afirmó en Radio Rivadavia que “el principal motivo” de la medida de fuerza es que “el proyecto quita derechos y no va a crear ni un solo empleo”. Rodríguez apuntó especialmente contra el artículo que reduce los salarios durante las licencias por enfermedad o accidente, al que calificó como “un artículo amañado que fue incorporado entre gallos y medianoches en una actitud bastante cuestionable”. El sindicalista también cuestionó otros puntos del proyecto, como las modificaciones a la ultraactividad de los convenios colectivos y la posibilidad de que un convenio de empresa prevalezca por sobre uno de actividad, aspectos que considera igualmente lesivos para los trabajadores. La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general para el día que la Cámara de Diputados trate el proyecto de reforma laboral. La medida de fuerza durará 24 horas, pero esta vez no incluirá una movilización. Desde la central obrera aseguraron que “habrá libertad de acción de los sindicatos” para marchar si así lo definen. El día en que se concretará la medida aún no fue confirmada, ya que la sesión en el Congreso todavía no tiene fecha definida. Por el momento, se contemplan dos posibles escenarios: podría realizarse este jueves 19 de febrero, si la sesión se concreta esta misma semana, o el miércoles 25, en caso de que el debate se postergue para la próxima.