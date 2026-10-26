Hervir romero con limón y canela es una alternativa casera para aromatizar la cocina y otros espacios del hogar. La mezcla libera sus aromas durante la cocción y se puede preparar con ingredientes que muchas personas ya tienen en casa.

La técnica se conoce como simmer pot u olla aromática y consiste en calentar agua con frutas, hierbas y especias para perfumar el ambiente. Una guía de Oberlin College, una universidad ubicada en Ohio, Estados Unidos, explica cómo preparar estas mezclas y aprovechar sus ingredientes.

Para qué sirve hervir romero con limón y canela

El principal objetivo de esta preparación es perfumar el hogar. Durante la cocción, el calor ayuda a liberar los aromas de las hierbas, las frutas y las especias, que se dispersan por el ambiente.

Además, las ollas aromáticas permiten aprovechar ingredientes que quedaron de otras preparaciones, como las cáscaras de frutas. También representan una alternativa económica frente a la compra de velas perfumadas, aerosoles para ambientes y otros aromatizantes.

Sin embargo, es importante distinguir entre aromatizar y limpiar: esta mezcla se utiliza para aportar fragancia, pero no hay evidencia en la guía que permita afirmar que desinfecta superficies o reemplaza a los productos de limpieza convencionales.

Para qué sirve hervir romero con limón y canela. Chat GPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cómo preparar una olla aromática con romero, limón y canela

La guía de Oberlin College incluye una receta de limón y romero a la que se le puede agregar canela para complementar el aroma.

Ingredientes

1 limón cortado en rodajas.

2 ramitas de romero fresco.

1 cucharadita y media de extracto de vainilla.

2 ramas de canela, opcionales.

Agua, cantidad necesaria.

Paso a paso

Llenar una cacerola pequeña con agua y llevarla a ebullición. Incorporar las rodajas de limón, el romero, la vainilla y las ramas de canela. Bajar el fuego y mantener la preparación a fuego lento para que los ingredientes liberen sus aromas. Revisar periódicamente el nivel del agua y agregar más cuando sea necesario.

Es muy importante no dejar la cacerola sin supervisión. Si el agua se evapora por completo, los ingredientes pueden quemarse, generar mal olor y provocar un incendio.

Qué otras combinaciones se pueden utilizar

Las ollas aromáticas también admiten otras combinaciones de ingredientes. Según la guía de Oberlin College, se pueden incorporar cítricos, arándanos rojos, especias enteras, hierbas aromáticas, flores y elementos de aroma amaderado.

La elección depende del aroma que se busque y de los ingredientes disponibles. En todos los casos, la preparación debe mantenerse con suficiente agua y a fuego bajo.